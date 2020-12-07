Пылесосы Karcher: как выбрать лучший пылесос

Одним из самых популярных бытовых приборов является пылесос. Если правильно подобрать модель, то вы сможете быстро наводить порядок в доме и экономить время на более важные дела. В ассортименте известного производителя пылесосов Керхер есть агрегаты с большим набором функций, разного предназначения и по разной цене. Но чтобы понять, какой пылесос вам нужен, нужно разобраться с техническими характеристиками, разновидностями и функциями устройств.

Интернет-магазин Y.ua рассказывает, как выбрать идеальный пылесос, который на 100% удовлетворит вас.

Основные параметры выбора

Покупая пылесос для дома, важно знать некоторые его характеристики:

Емкость пылесборника.

Виды уборки.

Размер пылесоса.

Функции.

Виды пылесосов Karcher

Мешковые – самые востребованные и самые недорогие модели. Подойдут в маленькую квартиру. Отличаются невысокой стоимостью, компактными габаритами, оптимальной мощностью, при этом гарантируют чистоту в доме.

2. Циклонные. Пользователи отмечают, что это самые удобные пылесосы, а в сочетании с турбощеткой и специальными насадками для уборки мягкой мебели – настоящая находка для уборки дома. В циклонных пылесосах обычно используются НЕРА-фильтры, задерживающие до 99% пыли. Некоторые модели оснащены индикатором заполненности контейнера, если вы заметите его – это знак, что нужно вытряхнуть мусор из пылесборника, чтобы продолжить дальше эффективную уборку.

3. Вертикальные – это настоящее сочетание мощности и компактности. Они помогают быстро избавиться от загрязнений на разных напольных покрытиях и коврах, мягкой мебели, лестницах и даже в автомобилях. Мобильность и компактность – главные преимущества таких пылесосов. А за счет компактности и вертикальной конструкции вы сможете убирать пыль в узких коридорах и под шкафами.

4. Хозяйственные. Отличаются высокими показателями мощности, емкими пылесборниками и универсальностью. Справляются с уборкой крупного мусора и мелкой пыли. Хозяйственный пылесос Karcher может собрать пролитую жидкость, влажный мусор, растекшуюся воду. А аккумуляторные модели гарантируют пользователю свободу передвижения во время уборки. Наведите порядок даже там, где нет возможности подключиться к розетке.

5. С аквафильтром. Работают так: собранная пылесосом пыль направляется в контейнер, а НЕРА-фильтр обеспечивает очистку воздуха, задерживая пыльцу, микрочастицы пыли и бактерии. Поэтому обратно в помещение попадет свежий и чистый воздух. После уборки аквафильтр рекомендуется промыть и установить обратно. Единственный недостаток – большой вес.

6. Моющие. Подходят и для сухой, и для влажной уборки. Для этого в конструкции специально предусмотрены резервуары для воды и для моющего средства. Затем они смешиваются в единый раствор и начинается влажная уборка помещения. С его помощью можно очистить мягкую мебель, ковры, ковролины, убрать пролитую жидкость и многое другое.

7. Роботы-пылесосы. Без проблем справится с уборкой вашей квартиры, вам нужно лишь задать параметры его работы через приложение RoboCleaner. В приложении вы можете задать график уборки и настроить автозапуск уборки конкретных зон. Благодаря передовой системе навигации с датчиками перепада высоты робот-пылесос объедет все препятствия и соберет накопившуюся в доме пыль.

Теперь вы знаете по каким критериям стоит выбирать пылесосы Karcher. Продукция данного бренда отличается качеством и надежностью. Смело выбирайте и заказывайте своего идеального домашнего помощника на сайте y.ua. Если у вас остались вопросы, можете обратиться к нашим консультантам.