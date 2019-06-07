Ранчо Техас: Добро пожаловать в Штат одинокой звезды

«Добро пожаловать в Штат одинокой звезды» - традиционное приветствие и первое, что вы увидите, если посетите Техас. Чтобы познакомиться с удивительной культурой смелых людей, которые любят жизнь и знают, как сделать ее еще более яркой, не нужно преодолевать большие расстояния, достаточно запомнить адрес: пгт Чабаны, улица Покровская 156.

Более 100 рецептов со всего мира собрали в ресторан «Ранчо Техас», чтобы влюбить каждого гостя с первого кусочка всех блюд, собранных шефом Александром Слободяником.

«История Техаса вдохновляет и завораживает, она полна героями и смелыми свободолюбивыми людьми, без которых невозможно процветание и достижение цели. Это объединяет Штат одинокой звезды, как называют Техас с самым красивым городом в мире - Киевом. Более 10 лет я работаю и создаю проекты в Украине, Киев - это город, который невозможно просто так покинуть даже когда тебе кажется, что все идеи и ресурсы исчерпаны, внезапно встречаются люди, готовые полностью это опровергнуть и вдохновить. История создания ресторана «Ранчо Техас» тоже про людей, любовь и вдохновение. В этом проекте не было случайностей, даже адрес мы подробно проработали, не только относительно будущих трафиков, но и с точки зрения легенды. Так возникла идея создать ресторан максимально приближеный к деловому центру, с удобным трансфером, но и одновременно с ощущением загородного спокойствия и релакса », - рассказывает основатель Эмад Баллак.

«Это первый проект в 100 процентно американском формате, от интерьера до сервиса. Обед или ужин, а может вечеринка в «Рачо Техас» - это небольшое гастрономическое турне в сердце Техаса, так мы представляем впечатления наших гостей и потому тщательно готовимся и работаем над каждой деталью сервиса »- раскрывает секреты ресторанного дела генеральный менеджер проекта« Ранчо Техас» Оксана Янчий.

17 мая Техас Friend's Party собрала более 100 ценителей американской и мексиканской кухни: вдохновляясь современными трендами и кулинарными рецептами из Техаса вместе с «Первая стейков Корпорация Шмелеф», гостям предложили для дегустации более 30 кг мяса, любимые стейки, а еще Whisky Bar.

Texas Ranch Friend's Party - типичная техасская история, потому что ковбои разбираются в развлечениях и знают толк в еде. Aleksandr MrSunny Klimtsov - голос и настроение вечера, а еще выступление непревзойденной Ульяны Климчук и бэнда InMotion Music project под суперзвук от Global Show Rent. Texas Ranch Friend's Party - это и fashion show от украинского бренда Riabchuk, ведь каждый ковбой - это прежде всего модный образ и актуальный аутфит.

Вечеринка в честь открытия удалась яркой и веселой благодаря сета от известного ведущего и резидента Kiss Fm Ukraine Mr.Sunny. Ее главными музыкальными гостями стали певица Ульяна Климчук и In Motion Мusic project. Перфоманс от шеф-повара Александра Слободяника стал эксклюзивным подарком для первых посетителей ресторана «Texas Ranch». Угощение разлетались за считанные минуты. Мероприятие собрало более сотни гостей, среди которых были замечены модели, блогеры, журналисты и другие известные персоны. Начнем с того, что на входе в заведение гостей встречали техасские ковбои. Texas Runch - это невероятная атмосфера Дикого Запада, как в известных американских фильмах.

Если вы еще не нашли время для того, чтобы посетить ресторан «Texas Ranch», тогда непременно сделайте это! Потому Техас Ranch - твой стек план.

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