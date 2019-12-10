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10.12.2019, 12:50

Раскрутка сайтов: диджитал агентство в Киеве Ланет CLICK

Раскрутка сайтов: диджитал агентство в Киеве Ланет CLICK - Фото

Заказать настройку таргетированной рекламы, услугу SERM и SMM-продвижение в Киеве и Украине вы можете, обратившись в digital-агентство Ланет CLICK

SMM-продвижение сайта — мощный инструмент построения имиджа и повышения узнаваемости бренда. Важно понимать, кто ваш потенциальный клиент, основываясь на этом, выбирать рекламные площадки и инструменты. Раскрутка сайтов в социальных сетях предусматривает также модерацию сообществ и групп с целью максимально тесного взаимодействия с клиентом. SMM-специалист продумывает специальные предложения, инициирует проведение активностей, делает всё для того, чтобы продвижение сайта в социальных сетях дало плоды.

Услуги SERM предполагают вытеснение из поисковых результатов нежелательной информации о бренде, публичной личности, товаре или услуге. Это позволяет минимизировать репутационные риски, исключив серьезную угрозу имиджу. Почему лучше заказать услугу SERM у профессионалов, нежели пытаться исправить сложившуюся ситуацию самостоятельно? Управление репутацией в Интернете — разноплановый комплекс действий, направленных как на минимизацию негатива, так на усиление позитива. Тут нужен системный подход, достаточный опыт для достижения поставленных целей, закрепление качественного результата. Такой опыт есть у маркетингового агентства Ланет CLICK. 

Таргетинговая реклама — это информация хвалебного характера, оптимально адаптированная под запрос конкретного пользователя, которого механизм таргетинга причислил к целевой аудитории. Таргетированную рекламу заказать в Киеве не составит труда, это направление маркетинга набирает всё больше популярности в эру вездесущих соцсетей, где каждый человек как на ладони. Рекламная кампания учитывает интересы и предпочтения пользователя, его образ и уровень жизни, геолокацию и т. д. В последние годы реклама становится узконаправленной, адресной, а значит, более эффективной и окупаемой.

Заказать настройку таргетированной рекламы, услугу SERM и SMM-продвижение в Киеве и Украине вы можете, обратившись в digital-агентство Ланет CLICK. Дружная команда специалистов широкого профиля учтет требования и пожелания заказчика, реализует индивидуальный проект и выдаст готовый результат, который вам точно понравится.

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Теги: Ланет CLICK
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