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15.09.2021, 18:00

RAU Awards 2021: лучшие ритейлеры, ТРЦ и интернет-магазины Украины

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RAU Awards 2021: лучшие ритейлеры, ТРЦ и интернет-магазины Украины - Фото

10 сентября в Киеве в "ЦУМ Киев" прошла V торжественная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли, торговой недвижимости и e-commerce Украины – RAU Awards 2021. Победители были награждены в 35 номинациях в категориях "Ритейлер года", "Лучший ТРЦ / Shopping Centre Awards", "Лучшие ритейлеры в e-commerce" и в трех специальных номинациях: "Персона года в ритейле", "Персона года в девелопменте" и "Персона года в e-commerce". Организатор – Ассоциация ритейлеров Украины.

Победители RAU Awards 2021 определялись по результатам голосования участников рынка и Экспертного совета RAU Awards 2021, в состав которой вошло 35 первых лиц и топ-менеджеров компаний сфер ритейла, девелопмента, консалтинга, инвестиций и сегмента В2В. В открытом голосовании приняло участие более 900 представителей рынка, к голосам которых (45%) были добавлены баллы членов жюри (55%).

За победу в номинациях "Ритейлер года" RAU Awards 2021 в 18-ти номинациях соревновались 143 розничные сети. Кандидатов оценивали по различным критериям: географический охват, соотношение цены и качества ассортимента, маркетинг и др.

В этом году лучшими ритейлерами в различных сегментах торговли стали:

  • Ритейлер года в drogerie – EVA;
  • Ритейлер года в сегменте техники, электроники и гаджетов – COMFY;
  • Ритейлер года в jewelry – "Золотой век";
  • Ритейлер года в сегменте товаров для детей – "Будинок Іграшок";
  • Лучший магазин у дома / мини-маркет года в FMCG – "КОЛО";
  • Супермаркет года в FMCG – "Сильпо";
  • Гипермаркет года в FMCG – METRO;
  • Ритейлер года в сегменте спортивной одежды и обуви – Puma;
  • Ритейлер года в сегменте товаров для дома и уюта – JYSK;
  • Ритейлер года в сегменте белья и сопутствующих товаров – Intimissimi/Calzedonia/Tezenis;
  • Fashion-оператор года – Intertop;
  • Якорный fashion-арендатор года – LC Waikiki.

Впервые на RAU Awards были определены лучшие компании сферы розничной торговли в сегменте "Dollar Store" (оценивались торговые сети, предлагающие товары непродуктового сегмента по фиксированной цене) и лучший компактный супермаркет года в FMCG. Также открыты новые номинации в сегментах ТЭК, аптечной отрасли, оптике и сопутствующих товарах, в сегменте товаров для домашних животных.

Победителями в этих номинациях стали:

  • Ритейлер года в сегменте "Dollar Store" – "Червоний маркет";
  • Лучший компактный супермаркет года в FMCG – АТБ;
  • Ритейлер года в аптечной отрасли – Аптека Доброго Дня;
  • Ритейлер года в сегменте ТЭК – OKKO;
  • Ритейлер года в сегменте товаров для домашних животных – MasterZoo;
  • Ритейлер года в сегменте оптики и сопутствующих товаров – "Люксоптика".

В категории "Девелопмент" RAU Awards 2021 среди 120 компаний-претендентов были определены лучшие ТРЦ, работающие в городах-миллионниках, и лучшие торгово-развлекательные центры, расположенные в областных центрах. Победителями стали такие ТРЦ:

  • Lubava (Черкассы) – лучший малый ТРЦ вне городов-миллионников (арендная площадь от 10 000 до 19 999 кв. м);
  • "Мегамолл" (Винница) – лучший средний ТРЦ вне городов-миллионников (арендная площадь от 20 000 кв. м до 39 999 кв. м);
  • Fabrika (Херсон) – лучший большой ТРЦ вне городов-миллионников (арендная площадь более 40 000 кв. м);
  • Piramida (Киев) – лучший малый ТРЦ в городах-миллионниках (арендная площадь от 10 000 кв. м до 19 999 кв. м);
  • Forum Lviv (Львов) – лучший средний ТРЦ в городах-миллионниках (арендная площадь от 20 000 кв. м до 39 999 кв. м);
  • Ocean Plaza (Киев) – лучший большой ТРЦ в городах-миллионниках (арендная площадь более 40 000 кв. м).

Открытием года в девелопменте признано открытие ТРЦ NIKOLSKY (Харьков), а лучшей компанией-консультантом в сфере торговой недвижимости стала консалтинговая компания RDA.

Еще в 6-ти номинациях за победу боролись интернет-магазины. Лучшие ритейлеры в e-commerce были определены по результатам анализа их деятельности в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. Оценка проводилась по данным открытых источников и анализа таких критериев, как посещаемость сайта, количество уникальных пользователей, количество отказов и др.

Итак, лучшими e-commerce-ритейлерами по версии RAU Awards 2021 стали такие интернет-магазины:

  • Sportmaster.ua – лучший e-commerce-ритейлер года в сегменте спортивной одежды и обуви;
  • Antoshka.ua – лучший e-commerce-ритейлер года в сегменте товаров для детей;
  • Zolotoyvek.ua – лучший e-commerce-ритейлер года в jewelry;
  • Intertop.ua – лучший e-commerce-ритейлер года в fashion;
  • Comfy.ua – лучший e-commerce-ритейлер года в сегменте техники, электроники и гаджетов;
  • Makeup.com.ua – лучший e-commerce-ритейлер года в сегменте товаров для здоровья, красоты и ухода.

Особая награда RAU Awards 2021 – звание "Персона года в ритейле", "Персона года в девелопменте" и "Персона года в e-commerce". Победители в этих номинациях определялись во время церемонии награждения путем интерактивного голосования присутствующих в зале. В этом году почетные звания персон года, которые сделали наибольший вклад в развитие своей сферы, получили:

  • Алексей Гришко, генеральный директор LC Waikiki в Украине – Персона года в ритейле.
  • Юлия Счастливая, генеральный директор ТРЦ Respublika Park – Персона года в девелопменте.
  • Владислав Чечеткин, соучредитель Rozetka – Персона года в e-commerce.

Титульный партнер RAU Awards 2021 – LC Waikiki, партнеры мероприятия – Budhouse group, Linden Luxury Residences, ЦУМ Киев, Alef Estate, ТРЦ Respublika Park, ЖК Montreal House, "Кропперс групп", официальный интернет-маркетинг партнер – Promodo, цветочный партнер – TORY, алкогольный партнер мероприятия – Remy Martin, Futurefood, "Краина" и другие.

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Теги: RAU Awards 2021
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