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30.09.2020, 14:25

Рэнди Цукерберг на киевском форуме раскроет инновационные бизнес-тренды мира

Рэнди Цукерберг на киевском форуме раскроет инновационные бизнес-тренды мира - Фото

Рэнди Цукерберг признана одним из ведущих экспертов в мире по технологиям и новым бизнес-трендам

Хедлайнер V Международного форума Kyiv Smart City Forum 2020  - американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг раскроет тему инноваций в современных реалиях.

  • Какие инновации вы используете, чтобы сделать свой бизнес успешным.
  • Какие стратегии выбирают компании в США, чтобы добиться успеха в новых реалиях
  • Как создать среду для успешного развития творческих индустрий.
  • Развитие креативной экономики, новые тенденции в контексте актуальных вызовов.

Внедрение новых технологий стало особенно актуальным, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. Бизнес вынужден переходить в цифровой формат, менять операционное управление. Все больше предпринимателей – как производителей, так и специалистов сферы услуг – предлагают виртуальные модели взамен традиционных форм деятельности.

Мировые эксперты считают, что сейчас наступают "золотые времена" для стартаперов-разработчиков инновационных технологий, которые понимают потребности и интересы современного человека.

Рэнди Цукерберг признана одним из ведущих экспертов в мире по технологиям и новым бизнес-трендам. Она впервые выступит на украинском форуме. У отечественных предпринимателей и стартаперов есть уникальная возможность послушать сестру Марка Цукерберга в режиме реального времени. Это будет интересно и полезно не только бизнесменам-новичкам, но и опытным предпринимателям, которые хотят прокачать свои навыки, повысить производительность и узнать о новых мировых трендах.

Напомним, на форуме также выступят спикеры из самых технологичных стран мира – Нидерландов, Сингапура, Испании, Англии, США, Германии.  Мировые эксперты представят реальные кейсы и рекомендации по технологиям, которые помогают адаптироваться бизнесу во время непредвиденных ситуаций.

Титульный партнер – Visa. Инновационный партнер – Vodafone.

Премиум партнерыCisco, ERC, IT-Integrator.

Технологический партнер – ELKO Украина и Lenovo.

Партнеры: Hewlett Packard Enterprise, Caparol Україна, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI, atene KOM GmbH.

Для читателей LIGA скидка 20% по промокоду LIGA2020.

Дополнительная информация на сайте форума: http://forum.kyivsmartcity.com

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Теги: Kyiv Smart City Forum 2020, Рэнди Цукерберг
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