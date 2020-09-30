Рэнди Цукерберг на киевском форуме раскроет инновационные бизнес-тренды мира

Хедлайнер V Международного форума Kyiv Smart City Forum 2020 - американская предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг раскроет тему инноваций в современных реалиях.

Какие инновации вы используете, чтобы сделать свой бизнес успешным.

Какие стратегии выбирают компании в США, чтобы добиться успеха в новых реалиях

Как создать среду для успешного развития творческих индустрий.

Развитие креативной экономики, новые тенденции в контексте актуальных вызовов.

Внедрение новых технологий стало особенно актуальным, когда мир столкнулся с пандемией COVID-19. Бизнес вынужден переходить в цифровой формат, менять операционное управление. Все больше предпринимателей – как производителей, так и специалистов сферы услуг – предлагают виртуальные модели взамен традиционных форм деятельности.

Мировые эксперты считают, что сейчас наступают "золотые времена" для стартаперов-разработчиков инновационных технологий, которые понимают потребности и интересы современного человека.

Рэнди Цукерберг признана одним из ведущих экспертов в мире по технологиям и новым бизнес-трендам. Она впервые выступит на украинском форуме. У отечественных предпринимателей и стартаперов есть уникальная возможность послушать сестру Марка Цукерберга в режиме реального времени. Это будет интересно и полезно не только бизнесменам-новичкам, но и опытным предпринимателям, которые хотят прокачать свои навыки, повысить производительность и узнать о новых мировых трендах.

Напомним, на форуме также выступят спикеры из самых технологичных стран мира – Нидерландов, Сингапура, Испании, Англии, США, Германии. Мировые эксперты представят реальные кейсы и рекомендации по технологиям, которые помогают адаптироваться бизнесу во время непредвиденных ситуаций.

Титульный партнер – Visa. Инновационный партнер – Vodafone.

Премиум партнеры – Cisco, ERC, IT-Integrator.

Технологический партнер – ELKO Украина и Lenovo.

Партнеры: Hewlett Packard Enterprise, Caparol Україна, Logitech, Asbis, Ideas First, FDI, atene KOM GmbH.

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Дополнительная информация на сайте форума: http://forum.kyivsmartcity.com