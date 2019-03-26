Ресторан «Ла Веранда» презентовал веганское меню!

Полента с овощной капонатой и часночным пюре, 280 г, 210 грн

Быстрый взгляд на веганское меню убеждает - из простых продуктов можно приготовить и французский террин, и хрустящие испанские крокеты, и теплый яблочный штрудель.

Вариация сельдерея с сальсой из каперсов и изюма с лимонным дрессингом, 210 г, 164 грн. Реклама Девять позиций, от супа и основных блюд до десертов - практически самостоятельная карта небольшой веганской брассерии, а не специальный раздел в меню одного ресторана.

Картофельные крокеты со шпинатом и грибным рагу, 210 г, 188 грн Гурман, постящийся человек, веган - каждый сможет найти блюда для себя. И неспешно наслаждаться ими в спокойной атмосфере ресторана "Ла Веранда".