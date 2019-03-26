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26.03.2019, 13:49

Ресторан «Ла Веранда» презентовал веганское меню!

Ресторан «Ла Веранда» презентовал веганское меню! - Фото
Полента с овощной капонатой и часночным пюре, 280 г, 210 грн

В ресторане каждый сможет найти блюда для себя, от гурмана до вегана

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Быстрый взгляд на веганское меню убеждает  - из простых продуктов можно приготовить и французский террин, и хрустящие испанские крокеты, и теплый яблочный штрудель.

Вариация сельдерея с сальсой из каперсов и изюма с лимонным дрессингом, 210 г, 164 грн.

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Девять позиций, от супа и основных блюд до десертов - практически самостоятельная карта небольшой веганской брассерии, а не специальный раздел в меню одного ресторана.

Картофельные крокеты со шпинатом и грибным рагу, 210 г, 188 грн

Гурман, постящийся человек, веган - каждый сможет найти блюда для себя. И неспешно наслаждаться ими в спокойной атмосфере ресторана "Ла Веранда".

Яблочный штрудель с ванильным соусом и сухофруктами с медом, 150 г, 158 грн

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Теги: Ла Веранда
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