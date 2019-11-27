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27.11.2019, 16:36

Революция в HR: юбилейное событие Disrupt HR Kyiv V!

Революция в HR: юбилейное событие Disrupt HR Kyiv V! - Фото

Бунтарский формат события хорошо известен во всем мире, ведь Disrupt HR проводится в более 160-ти городах на всех континентах

Как заряжать команду так, чтобы не возникало желания уволиться? Как мотивировать членов команды делать больше, чем они могут? Как спорт влияет на продуктивность? Почему важно знать свою команду и то, что она о вас думает? Почему будущее – за креаторами?

Ответы – на пятом, юбилейном Disrupt HR Kyiv 5 декабря!

Бунтарский формат события хорошо известен во всем мире, ведь Disrupt HR проводится в более 160-ти городах на всех континентах.

На протяжении 2 часов 14 спикеров презентуют свои выступления – всего 5 минут и 20 слайдов каждый, чтобы поделиться кейсами, знаниями, историями, страданиями и факапами в работе с людьми.

Событие будет интересно всем – предпринимателям, CEO, HR-специалистам или team-лидами. Здесь встречаются эксперты из совершенно разных сфер: люди с невероятным жизненным опытом, люди, которые вдохновляют и мотивируют, люди, которые никогда не останавливаются.

Среди спикеров Disrupt HR Kyiv V:

Наталья Садова – операционный директор компании Readdle, эксперт по стратегии и организационному совершенству.

Дмитрий Пискарев – Co-founder и CEO Netpeak Agency.

Наталья Олейник – консультант, former Head of Growth and Development Genesis.

Дарья Назаркина – HRD компании Ajax Systems.

Виктория Оскилко – основательница и главный архитектор MONO Architects.

Юлия Шум – соучредитель и главный тренер сети спортхабов ЭБШ.

Илья Кабачинский – главный редактор AIN.UA, журналист.

Александр Вишневский – радиоведущий, тренер по командообразованию.

И еще 6 спикеров, имена которых мы объявляем ежедневно на странице Disrupt HR V на Facebook.

Небывалая концентрация смыслов, вдохновения и инсайтов ожидает вас 5 декабря в 19:00 в «Unit City».

Купить билет на событие можно по ссылке: http://disrupthr.com.ua 

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Теги: Disrupt HR Kyiv V!
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