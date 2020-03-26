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26.03.2020, 13:21

Рейтинг лучших погружных блендеров

Рейтинг лучших погружных блендеров - Фото

Чтобы выбрать хорошую модель, нужно быть в курсе современных тенденций и возможностей техники

Кухонная техника довольно разнообразна, но в условиях современных квартир хочется иметь компактное и многофункциональное устройство, которое поможет в приготовлении разных блюд. В последнее время увеличился спрос на такую технику, как погружной блендер, это удобное ручное устройство, которое позволяет в считанные минуты приготовить блюда из овощей, фруктов, фарш, йогурты и различные коктейли. Чтобы выбрать хорошую модель, нужно быть в курсе современных тенденций и возможностей техники.

Какие погружные блендеры лидируют на рынке?

Среди наиболее популярных и качественных моделей – следующие:

  • Bosch MSM 66110;
  • Scarlett SC-HB42S08;
  • Philips HR 1670.

Погружной блендер Бош имеет мощность 600 Вт, чего вполне достаточно для качественного измельчения самых разных продуктов. Ножка устройства сделана из нержавеющей стали с высокой устойчивостью к коррозии. Данная техника имеет 4 острых режущих ножа и турборежим, который при необходимости увеличивает мощность работы. В комплекте предусмотрен мерный стаканчик.

Устройство от Scarlett имеет мощность 500 Вт, но им вполне можно молоть орехи. Это отличная модель для приготовления блюд из мягких овощей и фруктов, ее корпус сделан из высококачественного пластика. Все рабочие части удобно моются. При необходимости можно использовать импульсный режим повышенной производительности. Модель подкупает своей доступностью и функциональностью.

Philips HR 1670 может похвастаться мощностью в 800 Вт и довольно большой чашей для измельчения. Здесь имеется 10 скоростей, которые удобно переключаются и адаптированы под определенный тип продуктов. Корпус кухонной техники сделан из надежного и приятного на ощупь пластика, а ножка металлическая. Производитель радует пользователей богатой комплектацией, которая предусматривает 2 венчика, насадку-миксер, мерный стакан емкостью 1,2 л. Устройство работает практически без шума и не перегревается.

Как выбрать погружной блендер?

Такую компактную и практичную технику выбирают с учетом личных потребностей, поэтому предпочтения по мощности и количеству скоростей индивидуальны. Специалисты рекомендуют выбирать модель от 450 Вт, они отлично справляются даже с очень твердыми продуктами. При покупке ориентируйтесь на тип и качество материала. Лучше, если ножка будет металлической: ее не страшно опустить в кастрюлю с горячей картошкой, чтобы сделать пюре. Отдавайте предпочтение продукции брендов, которые вам известны и с которыми вы сталкивались, чтобы уберечь себя от покупки некачественного девайса.

 

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Теги: блендер
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