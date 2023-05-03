Для сбалансированной жизнедеятельности нам необходимо правильное питание, спорт, соблюдение полноценного режима сна и, конечно же, куда без хорошей, чистой, питьевой воды.

Ukrainian Business Award – премия, которые доверяют тысячи украинцев, поэтому в выборе лучших компаний в своих запросах советуем довериться нам и нашим составленным рейтингам. Мы подготовили список 15 лучших поставщиков качественной питьевой воды, чтобы каждый нашел для себя только безопасные и проверенные организации.

Список уже полученного рейтинга – это настоящее исследование украинского рынка, которое было составлено по критериям специальных экспертов Украинской Бизнес Премии, а именно:

· Количество положительных отзывов в процентах.

· Наличие собственного производства.

· Количество SKU.

· Количество товарных категорий (дополнительный товар).

· Клиент-сервис, стоимость + скорость доставки.

· Возраст компании на рынке Украины.

· Положительные и отрицательные отзывы.

· Награды или призы компании.

· Знание ТМ (количество брендовых запросов поисковой системы Google ).

· Сотрудничество с волонтерами, ВСУ и благотворительностью.

· Наличие сотрудничества со странами РФ, Белоруссией, а также Коллаборации/Антигосударственная риторика.

· Количество доходов.

· Активы.

· Чистая прибыль.

Одним из главных критериев считаем мнение приглашенного эксперта, настоящего профессионала своего дела с опытом – Федорова Алексея Леонидовича. Эта личность занимает должность владельца известной и влиятельной компании "Росяна". Она владеет одним из самых современных заводов с добычей и поставкой питьевой воды, безаналоговой в нашей стране. Работники этой организации имеют современное оборудование для работы, используют только новейшие технологии для обеспечения высокого качества воды под торговыми марками "Росяна" и "Няня і Льоня".

Как видим, достижения полученные под руководством Алексея Леонидовича впечатляют, поэтому в его судействе и справедливом мнении в рейтинге Ukrainian Business Award мы даже не сомневаемся. Только человек, занимающийся в данной области не один год, достигший определенного успеха, сможет поставить правильную и хорошую оценку достойным представителям.

Для того, чтобы доказать, что водная продукция компании "Росяна" отвечает международным требованиям к качеству и безопасности, завод сертифицирован по специальным стандартам FSSC 22000. Этот показатель стал своеобразным разрешением для экспорта своей продукции за пределы Украины, а это незаурядное достижение, чтобы умело конкурировать с международным рынком. Успешными не рождаются – ими становятся только уверенные люди, которые знают свои желания и цель смогут достичь желаемого. На примере главного эксперта в формировании списка лучших – Федорова Алексея Леонидовича мы убедились в этом.

Последним этапом формирования общего рейтинга списка лучших поставщиков питьевой воды является выставление балла для общей оценки.

Рассмотрим лидеров в предложенном перечне ТОП 15 лучших компаний поставщиков питьевой воды от Украинской Бизнес Премии. Золото, почетное первое место получает Water " , общая оценка которой составляет 97, 8. Ее считают лидером в данной индустрии и достижения являются подлинным этому подтверждением. Организация стала одной из первых компаний поставщиков воды в столице нашей страны. "Чистая вода" является частью группы компаний " Clear Water " не только в Украине, но и в Венгрии и Хорватии. Европейские стандарты качества, новые традиции сервиса, современные технологии очистки,

признательность клиентской базы – важнейшие достижения в работе всей команды.

Бронзу, второе место завоевала команда из компании " Эталон ", с высоким результатом, общей оценкой – 89, 5. Данная организация уверяет, что чистая вода должна быть в нашем рационе ежедневно и не только, чтобы утолить жажду, но и приготовить безопасную еду для потребление. ТМ "Эталон" обладает всеми соответствующими характеристиками в соответствии с государственными и международными стандартами. Оптимальное содержание всех микроэлементов для обеспечения правильной жизнедеятельности нашего организма, приятный вкус, соответствие производства всем критериям, широкий ассортимент выбора бутылочной воды – преимущества компании на рынке Украины.

Бронзу, третье место в списке ТОП 15 лучших компаний поставщиков питьевой воды. "Water Shop ", их общий результат составил 84, 4. Основная специализация базируется на продаже питьевой воды в разных форматах. Они заинтересованы в том, чтобы обеспечить каждый рабочий офис или дом чистой питьевой водой и исходя из этого делают выгодные предложения своим клиентам. Торговые марки выпускаемые от компании: Аляска, Моршинская, Миргородская, Аква Няня, Borjomi и т.д. Основные преимущества для вас:

· покупайте воду, не выходя из дома;

· используйте бесплатную доставку;

· выбирайте необходимые сопутствующие товары;

· подлинная экономия времени и ваших сил;

· забота о близких, родных или друзьях.

Следует учесть, что у каждой из компаний есть все соответствующие лицензии и сертификаты качества, позволяющие им достойно конкурировать на рынке труда в Украине с безопасной продукцией для здоровья.

С более подробным рейтингом и результатами других компаний, вы можете ознакомиться по ссылке.





Материал был создан Славгородским Ильей Игоревичем