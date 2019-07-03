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пресс-релиз
03.07.2019, 13:51

Результаты работы Украинской энергетической биржи в 2019 году

Результаты работы Украинской энергетической биржи в 2019 году - Фото
Фото: depositphotos.com

По словам Генерального директора биржи А. Коваленко, в 2019 году работа велась по закреплению позиций на рынке и развитию новых направлений

В первом полугодии 2019 года на Украинской энергетической бирже реализовано 3,55 млн. тон энергоресурсов. В стоимостном выражении объемы биржевых торгов составили 14,03 млрд. грн. (без учета торгов дифференциалами), что на 87% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост объемов произошел за счет увеличения направлений деятельности биржи, запуска торговли электроэнергией и количества участников торгов.

В системе ProZorro.Sale площадка Украинской энергетической биржи уверенно сохраняет лидерство и находится на первом месте по объемам реализованных активов. Лишь в 2019 году площадкой было привлечено 285 победителей аукционов, которые приобрели активы на общую сумму 521,46 млн. грн. В данную сумму входит также и доход, сгенерированный участниками трех раундов аукционов на право добычи нефти и газа. Покупка всех специальных разрешений на пользование недрами состоялась на аукционе через электронную площадку ТБ "Украинская энергетическая биржа".

В рамках внедрения оптового рынка электроэнергии и в соответствии с приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины №270, Украинская энергетическая биржа была назначена организатором аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам. Первые аукционы были успешно проведены уже 27 июня для беспрепятственного обеспечения потребителей электроэнергией с 1 июля. На аукционах в виде специальных сессий было реализовано около 5 тыс. ГВт-ч. электроэнергии для Гарантированного покупателя, оператора системы передачи и операторов системы распределения.

"В 2019 году мы работали над закреплением позиций на рынке и развитием новых направлений. Сейчас мы доказываем, что Украинская энергетическая биржа действительно является лучшей площадкой для торговли не только природным газом, нефтепродуктами и остальными энергоресурсами, а и электроэнергией и фундаментом функционирования в Украине конкурентного организованного товарного рынка. Для этого мы постоянно совершенствуем программное обеспечение и технологию проведения торгов", - отметил Генеральный директор Украинской энергетической биржи А. Коваленко.

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Теги: Украинская энергетическая биржа
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