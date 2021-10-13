Робуста – особенности этого вида кофе

Видов кофе очень много, но лишь несколько из них используются для приготовления напитков. Лидерство бесспорно принадлежит арабике, а вот вторым по популярности кофе по праву является робуста. Что это за кофе и почему он так нравится потребителям?

Робуста: секреты популярности

Робуста, в отличие от арабики, не слишком требовательна к условиям выращивания. Плоды растут на невысоких кустарниках, могут иметь разную окраску. Сами бобы округлой формы, облачены в плотную кожуру. В зернах – очень большое количество кофеина, придающего напитку крепость и терпкость.

Робуста отличается от арабики и вкусом, и ароматом. Напиток из таких зерен крепкий, с выраженной горчинкой, терпкий, горький. В нем нет мягкости и очарования арабики. Пить 100% робусту решается лишь малая часть ценителей кофе. Но при добавлении арабики кофе преображается, ведь смесь приобретает лучшие черты обоих сортов. Арабика и робуста идеально дополняют друг друга и помогают создавать уникальные по вкусу и аромату бленды.

Какой напиток можно сварить, используя сорт кофе робуста в качестве дополнения к арабике? Напиток получится:

с высоким содержанием кофеина;

с высокой пышной пенкой;

густой и плотный;

с выраженным вкусом и ароматом.

Робусту смешивают с другими сортами кофе в разных пропорциях, варьируя, таким образом, плотность напитка, горечь, кислинку и другие характеристики. Если использовать смесь арабики и робусты 50\50 получится напиток с ощутимой горчинкой и терпкостью, с ощутимыми нотами шоколада или фруктов. При преобладании в смеси арабики кофе будет мягкий и воздушный, а если робусты больше – кофе приобретет выраженную горечь и терпкость.

Самые популярные сорта робусты

Разновидностей робусты, как и арабики, множество, но, благодаря особенным вкусу и аромату, среди них выделяют несколько самых популярных и востребованных:

в Южной Америке выращивают робусту сорта Конильон;

в Индонезии растет лучшая робуста сорта Ява Инеак;

к популярным сортам также относят робусту Нану и Куилу.

Как готовить кофе из робусты? Чистый напиток из этих зерен не стоит варить в джезве или френч-прессе: кофе выйдет очень горьким. Для приготовления вкусного эспрессо добавляйте не более 10% робусты, а для варки разных видов кофе с молочными продуктами – не более 20%.

Но, возможно, уже очень скоро ситуация с робустой изменится в лучшую сторону, ведь ученые со всех уголков мира уже несколько лет работают над созданием уникального сорта Specialty. Спешиалти робуста выращивается, собирается и обрабатывается с применением специальных технологий , позволяющих достичь существенного улучшения вкуса и аромата кофе. Не самые приятные оттенки земли и паленой резины, которыми известна обычная робуста, заменят насыщенные нотки фруктов и ягод, меда. Возможно, уже очень скоро мир познакомиться с новой, очаровательной робустой.

Сегодня нет сложностей в том, чтобы найти свой лучший по вкусу и аромату кофе. Не составит труда и составить уникальный бленд в соответствие с собственными предпочтениями. Интернет-магазин кофе Coffee Town предлагает купить робусту и арабику в разных вариантах сортов, фасовок, блендов. Можно подобрать уже готовую смесь или купить отдельно робусту для проведения экспериментов на своей кухне. Миксуя зерна разных видов вы отыщете тот самый, идеальный и неповторимый, вкус кофе, который будет заряжать бодростью по утрам и поддерживать в сложные минуты. Если ваши предпочтения склоняются в сторону крепких и насыщенных напитков из кофейных зерен – робуста подойдет идеально.