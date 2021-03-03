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03.03.2021, 14:28

Роман Бабицкий: Частные инвесторы предпочитают вкладывать в коммерческую недвижимость

Роман Бабицкий: Частные инвесторы предпочитают вкладывать в коммерческую недвижимость - Фото

Об основных трендах в инвестировании 2020 – 2021 рассказывают эксперты компании Babitskyi Investment Management

Кризисный 2020 год изменил стиль жизни и привычки обычных граждан. Люди массово начали искать на чем заработать в период пандемии и как не потерять свои сбережения. При этом далеко не каждый согласился вкладывать в такие рисковые активы как биткоин, традиционно отдавая предпочтение недвижимости, банкам и кредитным союзам. Об основных трендах в инвестировании 2020 – 2021 рассказывают эксперты компании Babitskyi Investment Management.

Тренды 2020

Кризисный год принес прибыль не только Tesla, но и был удачным для рынка золота. В середине прошлого года его стоимость составила 2 тыс долл за унцию (годичный прирост 20%). Так, этот драгметалл является активом, про который вкладчики вспоминают во время кризисов и неопределенности.

Одним из наиболее доходных вложений прошлого года 2020 года является Bitcoin. Не смотря на то, что многие инвесторы подняли на нем около 50% доходности, большинство экспертов считает, что это всего навсего "мыльный пузырь" и надеятся на него в будущем очень опрометчивая идея.

2020 также принес тренд вложения средств в образование и развитие навыков, которые в будущем могут принести доход. Учеба, повышение квалификации очень востребовано в кризисный период и во время тотальной безработицы. Небольшой процент инвесторов решили коллекционировать картины или вина, а также монеты (по исследованиям Bloomberg это не так-то странно, на протяжении 10 лет, цена, например, коллекционного виски выросла на 564%).

Изменился и взгляд на выбор конкретных компаний для инвестирования  в акции. "Раньше основными показателями принятия решения для инвестирования были: команда, преимущество компании, способность выхода на рынки, решает ли реальную проблему потребителей, финансовые индикаторы, – говорит владелец и CEO компании Babitskyi Investment Management Роман Бабицкий. – Пандемия COVID-19 показала, что необходимо обращать внимание на: стратегический бизнес-план, финансовые показатели, способность обеспечить жизнедеятельность в кризисных условиях. Исходя из этого стоит принимать решение инвестировать или нет".

Победители и побежденные

В такой резонансный год многие предприниматели и инвесторы поймали счастливую звезду, а многие просто пошли ко дну. По данным Союза украинских предпринимателей, отечественный бизнес ощутил на себе снижение выручки в среднем на 30-35%.

Больше всего понесли убытки предприятия, на которых повлияли карантинные ограничения, а также кто не сумел вовремя переориентироваться в онлайн:

Наиболее убыточные сферы:

  • сфера развлечений (кинотеатры, театры, фитнес-клубы и т.д.) – снижение деятельности на 50-80%;
  • ресторанно-гостиничный бизнес;
  • туризм – закрытие границ повлекло рекордное падение;
  • косметология – снижение свыше 50%;
  • ивент-индустрия;
  • перевозки пассажиров, строительство, страхование, негосударственные образовательные учреждения и т. д.

Наиболее выигрышные сферы:

  • Безусловно, это все доступные онлайн-сервисы. Например, на протяжении 2020 года, активная деятельность Prom.ua, Crafta.ua, IZI.ua, Shafa.ua повысилась на 42%. (по данным EVO);
  • Фармацевтический бизнес и биотехнологии логично выходят на первый план в свете разработки вакцин, соответственно акции фарм-гигантов продолжают расти.
  • Логистические услуги – весь мир, фактически, превратился в поле для логистических схем. 
  • Сервисы видеосвязи – уже говорили про небывалый рост акций Zoom, а также Skype и Webex.
  • Сфера развлечений и игр – рекордно поднялась вверх.

"Большую часть доходов нашего кредитного союза в этот непростой год сформировали предприниматели, которые брали займ на развитие, рассказал владелец и CEO компании Babitskyi Investment Management Роман Бабицкий. – Например, это выделение средств на расширение ветеринарной клиники, развитие сети спортзалов в Одессе, вложение в агробизнес по части семян и оборудования. Собственно, это и есть наш идеальный клиент – финансово грамотный предприниматель либо человек, который умеет считать свои средства и понимает, что деньги теряют стоимость из за инфляции,  а также может рассчитать их реальную ценность в перспективе от 2 до 5 лет".

Направление на недвижимость?

Особое внимание инвесторы уделили в этом году недвижимости. Ведь из-за экономических сложностей до конца непонятна ситуация с криптовалютой и банковскими депозитами, золото не каждый решается покупать, а поэтому многие считают инвестирование в недвижимость надежным и беспроигрышным вариантом для вложения и приумножения своих сбережений.

По  данным Государственной службы статистики Украины, за 9 месяцев 2020 года, капитальные инвестиции в жилье в составили 25,4 млрд грн, в коммерческую недвижимость – 40,7 млрд грн.

Проанализировав данные за прошлые года, можно сделать выводы, что в течении 2019 года, офисы и жилье имели наибольший спрос и выросли на 6%.  Промышленная недвижимость выросла на 3%, этот сектор сейчас является третьим по величине инвестиций после падения объема сделок в секторе торговой недвижимости на 21%.

 

"Офисы в 2021 останутся лучшим выбором для инвесторов во всех регионах, но вызовом будет дефицит ликвидности. Также популярными будут такие ниши, как коливинг и коворкинг, – считает  Роман Бабицкий. – На рынке жилья востребованными среди населения являются такие объекты: live-work-play формат; объекты "город в городе"; жилые комплексы, и др. Это совершенно новый подход, когда жилье и инфраструктура сосуществуют вместе (80% и 20% соответственно). Сегодня примерно 1/3 ЖК 2020-2022 гг имеют именно такой формат. На них огромный спрос (до 80%), а стоимость выше на 15-20%".

Количество договоров покупки/продажи недвижимости за полугодие 2019-2020 гг.

 

В целом, пандемия нахлынула на  отечественный рынок недвижимости во время подъема. На протяжении 2019 года, вкладчики инвестировали в эту сферу около $ 100 млн в проекты, чего не случалось ранее. Сейчас больше всего активничают частные локальные вкладчики с доходом $ 5 до $ 20 миллионов. Образ же обыденного покупателя остается прежним: семьи до 35 лет (51%), 36 – 55 лет (37%), инвесторы 40– 55 лет (12%).

В целом слово "недвижимость" подразумевает под собой земельные участки и здания различного назначения – жилые, хозяйственные, коммерческие – во все эти объекты можно вкладывать средства, однако доход от них будет разный. Самые распространенные виды капиталовложений в недвижимость это:

  • Приобретение готовых квартир как вид инвестирования целесообразно в том случае, если вы планируете сдавать жилье в аренду. 
  • Инвестиции в строительство жилой недвижимости более выгодные в финансовом плане – прибыль до 40% от суммы вклада (стоимости жилья), однако длительные во времени. 
  • Покупка коммерческой недвижимости тоже достаточно выгодный вид инвестирования.  К таким объектам относят: торговые площади, офисные помещения, здания гостинично-ресторанного типа.  Помещения под офисы и ведения торговой деятельности окупаются обычно за 5-7 лет, а вот гостиничная недвижимость дольше – до 12 лет. 
  • Инвестирование в земельные участки не так популярно.

Вместо заключения

Финансовый рынок в конце 2020 года был нестабилен. Прибыльность колеблется от одного сектора к другому, заставляя потенциальных инвесторов постоянно сомневаться в выборе куда вложить средства. Так с акциями и ОВГЗ заигрывать непросто и рискованно, особенно без достаточных финансовых познаний. Золото, как инвестиция, не показывает существенного роста, а массовый бум с недвижимостью и популярность этого сектора рискует перерасти в новый кризис на рынке.

"Безусловно, сейчас популярными остается направление инвестиций в недвижимость, в частности, строительство загородных коттеджей, – резюмирует Роман Бабицкий. – А также идет масштабный процесс цифровизации во всех отраслях. Но все больше инвесторов считают более надежным и прибыльным -  стабильно зарабатывать до 20% годовых, как это делают вкладчики кредитных союзов. При этом сами кредитные союзы анализируют бизнесы и принимают решение о диверсификации своих инвестиций для снижения риска вкладчиков".

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Теги: Бабицкий Роман, Babitskyi Investment Management
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