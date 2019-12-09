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09.12.2019, 12:03

Саммит «Бизнес-Тренды 2020»: итоги

Саммит «Бизнес-Тренды 2020»: итоги - Фото

Саммит «Бизнес-Тренды 2020» стал качественной отправной точкой для тех, кто уже был готов к качественным изменениям, но не знал, с чего начинать

27 ноября 2019 в Киеве прогремел саммит «Бизнес-Тренды 2020», организованный международной образовательно-консалтинговой компанией «Бизнес-Конструктор». 

1000+ собственников и топ-менеджеров компаний.

10 предпринимателей-титанов, которые лично создают тренды.

1 день знаний, заработанные десятками лет и потерями в сотни тысяч долларов.

«Зачастую управленцы зашторены только своими проблемами и узкой стратегией. Иногда мы не видим новые возможности и не выходим за рамки стандартного мышления. Благодаря мероприятиям, которые делает «Бизнес-Конструктор», каждый имеет возможность посмотреть на свой бизнес со стороны, и внедрить новые принципы, которые сделают бизнес успешным», — Наталия Шмигельская, основательница холдинга «Асторг», компании «Укрптахосервис, ТМ «Готово»

Саммит проходил в формате одиночных выступлений топовых спикеров — Андрей Федорив (FEDORIV GROUP), Сергей Самородов (Rakuten Viber), сюрприз дня — Дмитрий Стрижов (Шериф), Оскар Хартманн (долларовый мультимиллионер), Дмитрий Зинченко (IQOS), Кирилл Куницкий (Бизнес-Конструктор) и Артур Мхитарян (Taryan Group). А закрыла саммит одна из самых интересных дискуссионных панелей по мнению участников — Марина Авдеева (Арсенал Страхование), Михаил Шелемба (Датагруп), Евгений Дыхне (МАУ) и Кирилл Куницкий (Бизнес-Конструктор).

«Это был сильный ивент с концентрацией актуального контента. Исписал не одну страницу с идеями и инсайтами в своём блокноте. Теперь буду внедрять. Был рад видеть многих друзей предпринимателей. Спикеры зарядили контентом и энергией на полную», — Виктор Рублев, автор проекта «Брейнхакер», директор по развитию Business Radio Group.

Hillsong Conference Hall еще не видел такого количества топовых предпринимателей за один день. Известные спикеры-визионеры не просто рассказали о тенденциях, которые ждут бизнес-среду в новом году. Они поделились видением и прогнозами о том, что нас ждет до 2030 года! Благодаря синергии знаний, опыта и предпринимательской смелости, спикеры саммита смогли показать, что значит быть трендсеттерами. Они точно знают, что нужно делать, чтобы быть на волне и вести свою компанию вперед. 

7 главных инсайтов саммита

День был наполнен бизнес-знаниями и нетворкингом, а закрытый чат участников уже к концу дня помог нескольким предпринимателям образовать крутые коллаборации для прорыва-2020. 

«Мероприятия, которые организовывает «Бизнес-Конструктор», — это  всегда ивенты на высоком уровне. И саммит «Бизнес-Тренды 2020» точно также оказался крутым по организации и контенту мероприятием. С мощными спикерами и большим количеством сильных предпринимателей в качестве участников. Если бы меня попросили оценить мероприятие, я бы поставил 10/10. Саммит оказался расширяющим, глобальным, вдохновляющим, о мышлении вне рамок. Спасибо Кириллу Куницкому и команде за организацию таких сильных мероприятий», — Василий Тимошенко, продюсер онлайн-школ, сооснователь компании Young Minds, организатор образовательных ивентов

Чтобы не быть голословными, делимся несколькими мощными инсайтами от некоторых спикеров саммита «Бизнес-Тренды 2020». Сохраняйте, а главное — внедряйте! 

  1. В ближайшие 5 лет бизнес изменится из-за появления в нем миллениалов, которых мотивируют не деньги, а уровень проекта, развитие и корпоративная культура.
  2. Главный тренд современного мира — персонификация. Покупают не продукт, а эмоцию.
  3. Не спрашивайте покупателей — они никогда не знают, чего хотят. Делайте продукт, который нравится вам. 
  4. Только личность может воздействовать на развитие и определение личности. Только характером можно образовать характер. 
  5. Основа построения сильной команды — высокая скорость увольнения неподходящих сотрудников.
  6. Никогда не берите кредиты в той валюте, в которой вы не продаете.
  7. И главное! В 2020 году вас ожидает то, что вы сделали в 2019. 

До конца года еще 4 недели, а значит самое время ускориться и набрать высоту! 

Саммит «Бизнес-Тренды 2020» стал качественной отправной точкой для тех, кто уже был готов к качественным изменениям, но не знал, с чего начинать. Знакомства, партнерство, знания на миллионы — все это было 27 ноября 2019. 

«Во-первых, мероприятия «Бизнес-Конструктор» — это исключительный сервис и саммит «Бизнес-Тренды 2020» не стал исключением. Во-вторых, аудитория и контингент саммита гораздо более выше, чем на любых других подобных бизнес-ивентах Украины», — Евгений Артюхов, адвокат, founder ЮК ASA GROUP   

Организаторы саммита выражают благодарность каждому партнеру и спонсору за веру и поддержку. Каждому спикеру за бесконечный поток идей для реализации. И главное, образовательно-консалтинговая компания «Бизнес-Конструктор» благодарит каждого участника за то, что эту историю создали вместе! До встречи на следующих мероприятиях и обучающих программах «Бизнес-Конструктор».

Дальше — больше! А сейчас — действовать и внедрять!

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Теги: Бизнес-Тренды 2020
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