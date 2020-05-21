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21.05.2020, 12:59

Самый большой лот от Госгеонедра приобрели через электронную площадку УЭБ

Самый большой лот от Госгеонедра приобрели через электронную площадку УЭБ - Фото

Победитель, который работал через электронную площадку ТБ «Украинская энергетическая биржа», предложил самую высокую цену в 2,5 млн грн

20 мая состоялись первые повторные аукционы Государственной службы геологии и недр Украины по продаже спецразрешений на геологическое изучение и исследовательско-промышленную разработку молибденовых руд, подземных вод, глин и суглинков.

Самым дорогим был участок с лицензией на добычу молибденовых руд. Победитель, который работал через электронную площадку ТБ «Украинская энергетическая биржа», предложил самую высокую цену в 2,5 млн грн.

«Гордимся тем, что наши менеджеры не только полноценно консультируют участников во время подготовки торгам, а и сотрудничают с Госгеонедра, помогая им вот уже больше года заводить лоты на аукционы. Так как такой формат выдачи лицензий на геологическое изучение и добычу недр – открытый и прозрачный. Поэтому и дальше будем в активном поиске инвесторов», – говорит Председатель биржевого комитета ТБ "Украинская энергетическая биржа" Алексей Дубовский.

Государственная служба геологии и недр Украины за короткое время стала одной из наибольших организаторов торгов на Прозорро.Продажи. Она уже провела 46 успешных аукционов на сумму более полумиллиарда гривен. Кстати, половину с этих аукционов выиграли участники, которые работали через маркетплейс Украинской энергетической биржи.

Напомним, что следующие торги Госгеонедра запланированы на 26 мая. Детали и регистрация для участия в торгах на: sale.ueex.com.ua.

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Теги: Украинская энергетическая биржа
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