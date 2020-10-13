Сеть магазинов MIRATON празднует юбилей 15 лет!

Давайте рассмотрим обзор актуальных тенденций сезона и составим стильные образы из коллекций магазина Miraton:

женские варианты на массивной платформе, с объемными рифлениями на подошве и грубым противоскользящим протектором; высокие модели из натуральной кожи или бархатной замши с широким голенищем или полностью облегающими стопу; оригинально декорированные изделия модными пряжками, металлическими элементами или вставками различных фактур.

Современные варианты зимней обуви

Выбор теплой обуви непростая задача для модниц, которые стремятся подобрать не только комфортные модели, но и варианты, что будут подчеркивать индивидуальный стиль. На модную арену вернули высокие сапоги, а миллионы девушек выбирают зимние ботфорты за удобство, женственный стиль и функциональность. Дизайнеры привнесли в коллекции современных акцентов в виде массивной подошвы, сочетания материалов различных фактур и необычные цветовые решения. Женские ботфорты гармонично дополнят луки с сезонной верхней одеждой и отлично согреют во время непогоды.

Классические женские ботинки

Актуальная классика в новом сезоне представлена удобными моделями на плоской подошве или с небольшим подъемом. Челси ботинки женские по-прежнему остаются среди актуальных обувных трендов. Модели способны разбавить повседневные ансамбли с джинсами и шерстяным пальто, добавив современной динамичности образам на каждый день. Не сдают своих позиций женские ботинки ugly-фасона, которые героини street style образов предпочитают комбинировать с легкими платьями и шифоновыми блузками.

Модное декорирование и игра с фактурами

Любительницы смелых решений выбирают оригинальные варианты обуви с модным декором. Дизайнеры представили широкий выбор ассортимента интересного фасона. Ключевыми моментами стала обувь с четкими геометрическими линиями. Рассмотрите ботинки с высокой шнуровкой и каблуком-рюмочкой, что напоминает викторианскую эпоху.

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