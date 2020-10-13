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13.10.2020, 17:56

Сеть магазинов MIRATON празднует юбилей 15 лет!

Сеть магазинов MIRATON празднует юбилей 15 лет! - Фото

Miraton – сеть магазинов обуви и аксессуаров празднует юбилей 15 лет! А лучшим подарком клиентам стала новая коллекция обуви сезона осень-зима 2021

Давайте рассмотрим обзор актуальных тенденций сезона и составим стильные образы из коллекций магазина Miraton:

  1. женские варианты на массивной платформе, с объемными рифлениями на подошве и грубым противоскользящим протектором;
  2. высокие модели из натуральной кожи или бархатной замши с широким голенищем или полностью облегающими стопу;
  3. оригинально декорированные изделия модными пряжками, металлическими элементами или вставками различных фактур.

Современные варианты зимней обуви

Выбор теплой обуви непростая задача для модниц, которые стремятся подобрать не только комфортные модели, но и варианты, что будут подчеркивать индивидуальный стиль. На модную арену вернули высокие сапоги, а миллионы девушек выбирают зимние ботфорты за удобство, женственный стиль и функциональность. Дизайнеры привнесли в коллекции современных акцентов в виде массивной подошвы, сочетания материалов различных фактур и необычные цветовые решения. Женские ботфорты гармонично дополнят луки с сезонной верхней одеждой и отлично согреют во время непогоды.

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Классические женские ботинки

Актуальная классика в новом сезоне представлена удобными моделями на плоской подошве или с небольшим подъемом. Челси ботинки женские по-прежнему остаются среди актуальных обувных трендов. Модели способны разбавить повседневные ансамбли с джинсами и шерстяным пальто, добавив современной динамичности образам на каждый день. Не сдают своих позиций женские ботинки ugly-фасона, которые героини street style образов предпочитают комбинировать с легкими платьями и шифоновыми блузками.

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Модное декорирование и игра с фактурами

Любительницы смелых решений выбирают оригинальные варианты обуви с модным декором. Дизайнеры представили широкий выбор ассортимента интересного фасона. Ключевыми моментами стала обувь с четкими геометрическими линиями. Рассмотрите ботинки с высокой шнуровкой и каблуком-рюмочкой, что напоминает викторианскую эпоху.

Ищите все последние тенденции в ассортименте fashion-маркета Миратон. Модный обувной ритейл с самого основания задал высокую планку развития, собрав в своем каталоге целую плеяду обувных производителей из Европы, США и других стран. Своим клиентам компания предоставляет отличный сервис, и возможность совершать покупки по приятным ценам.

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Теги: ботфорты высокие, черные грубые ботинки, ботинки с квадратным носом
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