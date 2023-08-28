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28.08.2023, 08:30

"Север-Спецодежда" объявила об открытии маркетплейса

Цей матеріал також доступний українською
"Север-Спецодежда" объявила об открытии маркетплейса - Фото

"Mestprom" – это инновационная онлайн-платформа, разработанная с учетом потребностей как продавцов, так и покупателей

Компания основанная в 1992 году до недавнего времени позиционировала себя как производитель и интернет-магазин. В начале августа текущего года был заявлен новый дополнительный статус маркетплейса.  

"Стараемся выстроить новое направление для нас – это маркетплейс промышленной группы. Сегодня на платформу Mestprom добавлено более 10 поставщиков. Это капля в море, но за несколько недель работы – это наш первый маленький юбилей. Понимаем, что находимся в самом начале и впереди много вызовов и интересной работы," – сообщил Head of Marketing, Лысак Иван. 

"Mestprom" – это инновационная онлайн-платформа, разработанная с учетом потребностей как продавцов, так и покупателей.  

Преимущества нового маркетплейса:

  • Широкий ассортимент: большой выбор продукции, включая специализированную одежду, обувь, СИЗы, инструменты и оборудование.
  • Уникальная программа лояльности: она действует на товары всех продавцов и предлагает 6 "порогов цен". Чем больше общий оборот за 3 месяца, тем выше порог и соответственно ниже цена на каждый товар в чеке.
  • Поддержка: сайт создан для того, чтобы облегчить процесс покупки и продажи. У продавцов есть возможность удобно размещать свои товары и взаимодействовать с клиентами, а покупатели могут приобрести все необходимое в одном месте имея большую скидку, сравнительно с маленькими покупками в отдельных магазинах. 
  • Персональный опыт: организация более 30-ти лет обеспечивает надежной защитой украинские и европейские предприятия, учитывая потребности различных отраслей и предоставляет индивидуальные рекомендации, учитывая специфику каждого бизнеса. На основе этого опыта и был построен фундамент проекта. 

Благодаря маркетплейсу "Mestprom" купить спецодежду, строительные принадлежности, а также другие товары промышленной группы можно по одним из лучших цен в Украине. 

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Теги: Mestprom, Север-Спецодежда
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