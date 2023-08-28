RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали
Пресреліз
28.08.2023, 08:30

"Північ-Спецодяг" оголосила про відкриття маркетплейсу

Этот материал также доступен на русском
"Північ-Спецодяг" оголосила про відкриття маркетплейсу - Фото

"Mestprom" – це інноваційна онлайн-платформа, розроблена з урахуванням потреб як продавців, так і покупців

Компанія заснована у 1992 році донедавна позиціонувала себе як виробник та інтернет-магазин. На початку серпня поточного року було заявлено новий додатковий статус маркетплейсу.

"Намагаємось вибудувати новий напрямок для нас – це маркетплейс промислової групи. Сьогодні на платформу Mestprom додано понад 10 постачальників. Це крапля у морі, але за кілька тижнів роботи – це наш перший маленький ювілей. Розуміємо, що знаходимося на самому початку та попереду багато викликів та цікавої роботи," – Повідомив Head of Marketing, Лисак Іван.

"Mestprom" – це інноваційна онлайн-платформа, розроблена з урахуванням потреб як продавців, так і покупців.

Переваги нового маркетплейсу:

  • Широкий асортимент: великий вибір продукції, включаючи спеціалізований одяг, взуття, ЗІЗ, інструменти та обладнання.

  • Унікальна програма лояльності: вона діє на товари всіх продавців та пропонує 6 "порогів цін". Чим більший загальний оборот за 3 місяці, тим вище поріг і відповідно нижча ціна на кожен товар у чеку.

  • Підтримка: сайт створений для того, щоб полегшити процес купівлі та продажу. Продавці мають можливість зручно розміщувати свої товари та взаємодіяти з клієнтами, а покупці можуть придбати все необхідне в одному місці, маючи велику знижку, порівняно з дрібними покупками в окремих магазинах.

  • Персональний досвід: організація понад 30 років забезпечує надійним захистом українські та європейські підприємства, враховуючи потреби різних галузей та надає індивідуальні рекомендації з огляду на специфіку кожного бізнесу. На основі цього досвіду і було збудовано фундамент проекту.

Завдяки маркетплейсу "Mestprom" купити спецодяг, будівельне обладнання, а також інші товари промислової групи можна за однією з найкращих цін в Україні.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Відправити:
Теги:
Новини бізнесу
Read all news
Популярне
Останні новини
Всі новини
 