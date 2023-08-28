"Північ-Спецодяг" оголосила про відкриття маркетплейсу

Компанія заснована у 1992 році донедавна позиціонувала себе як виробник та інтернет-магазин. На початку серпня поточного року було заявлено новий додатковий статус маркетплейсу.

"Намагаємось вибудувати новий напрямок для нас – це маркетплейс промислової групи. Сьогодні на платформу Mestprom додано понад 10 постачальників. Це крапля у морі, але за кілька тижнів роботи – це наш перший маленький ювілей. Розуміємо, що знаходимося на самому початку та попереду багато викликів та цікавої роботи," – Повідомив Head of Marketing, Лисак Іван.

"Mestprom" – це інноваційна онлайн-платформа, розроблена з урахуванням потреб як продавців, так і покупців.

Переваги нового маркетплейсу:

Широкий асортимент: великий вибір продукції, включаючи спеціалізований одяг, взуття, ЗІЗ, інструменти та обладнання.

Унікальна програма лояльності: вона діє на товари всіх продавців та пропонує 6 "порогів цін". Чим більший загальний оборот за 3 місяці, тим вище поріг і відповідно нижча ціна на кожен товар у чеку.

Підтримка: сайт створений для того, щоб полегшити процес купівлі та продажу. Продавці мають можливість зручно розміщувати свої товари та взаємодіяти з клієнтами, а покупці можуть придбати все необхідне в одному місці, маючи велику знижку, порівняно з дрібними покупками в окремих магазинах.

Персональний досвід: організація понад 30 років забезпечує надійним захистом українські та європейські підприємства, враховуючи потреби різних галузей та надає індивідуальні рекомендації з огляду на специфіку кожного бізнесу. На основі цього досвіду і було збудовано фундамент проекту.

Завдяки маркетплейсу "Mestprom" купити спецодяг, будівельне обладнання, а також інші товари промислової групи можна за однією з найкращих цін в Україні.