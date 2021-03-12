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12.03.2021, 15:19

"Северный поток 2": очередные нарушения экологических стандартов

"Северный поток 2": очередные нарушения экологических стандартов - Фото

Соответствующие факты нарушения судами обеспечения не единичны, и имеют признаки системности

Задіяні в будівництві "Північний потік 2" російські судна забезпечення вкотре проігнорували екологічні обмеження під час добудови трубопроводу гілки "Б". Так, судно забезпечення "Юрій Топчев" 2 та 10 березня ц. р. під час транспортування чергових партій труб із порту Мукран не дотрималося раніше встановленого маршруту руху в обхід природоохоронних зон у ВЕЗ Німеччини та порушило зону зимівлі птахів. Відповідні факти порушення суднами забезпечення ("Фінвал", "Умка", "Владислав Стрижов", "Юрій Топчев"), задіянимиу проєкті "Північний потік 2", є непоодинокими та мають ознаки системності.

Нагадаємо також, що трубопровід "Північний потік 2" прокладаєтьсяу зоні, де неодноразово виявлялися бойові хімічні отруйні речовини часів Другої світової війни. Попри захоронення контейнерів у локалізованій зоні поблизу о. Бронхольм, за останні півстоліття морські течії розкидали їх на значній площі, переважно на південь від острова. Тепер трубоукладач "Фортуна" щодня ризикує пошкодити своїми якорями якийсь із контейнерів.

За даними Служби зовнішньої розвідки України https://szru.gov.ua/news-media/news/pivnichnyi-potik-2-cherhovi-porushennya-ekolohichnykh-standartiv

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Теги: Севрный поток-2
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