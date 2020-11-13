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13.11.2020, 17:54

Сфера использования бытовых рекуператоров Prana

Сфера использования бытовых рекуператоров Prana - Фото

Ланет КЛИМАТ рассказывает о том, что такое рекуператоры, в чем их преимущества, в каких областях эти устройства используются

Качественное и эффективное климатическое оборудование – необходимость для безопасной и комфортной жизни и работы, ведь оно обеспечивает циркуляцию воздуха, необходимые температуру и уровень влажности, предупреждает негативное влияние застоя воздуха на здоровье. В последнее время в качестве климатической системы все чаще используют бытовые рекуператоры Prana вместо привычных кондиционеров. Монтажно-проектная компания Ланет КЛИМАТ рассказывает о том, что такое рекуператоры, в чем их преимущества, в каких областях эти устройства используются. 

Что такое рекуператоры и в чем их преимущества 

Рекуператор воздуха – это разновидность приточно-вытяжной установки для вентиляции воздуха. Принцип работы этого устройства позволяет организовать эффективное проветривание помещения с сохранением тепла. Как это происходит? Все дело в конструкции рекуператоров, которая предусматривает подогрев поступающего с улицы свежего воздушного потока встречным потоком из помещения. Таким образом и обеспечивается свежесть и комфортная температура воздуха.

Наиболее востребованными на рынке сейчас являются бытовые рекуператоры Prana, которые отличаются надежностью, высокой эффективностью и выгодным соотношением цены и качества. Бытовые рекуператоры Prana обеспечивают постоянное, эффективное проветривание помещения без сквозняков, с фильтрацией воздуха и удалением лишней влаги. При относительно небольшом уровне потребления энергии они показывают высокую производительность, работают почти бесшумно, и являются экономным, экологичным и комфортным вариантом климатической установки в бытовых условиях.

Где можно установить рекуператор воздуха  

Сфера применения рекуператоров Prana очень обширна: 

  • частные дома;
  • квартиры;
  • офисы;
  • детские сады и школы;
  • другие объекты бытового назначения. 

На каждом объекте свои особенности, поэтому для подбора подходящей модели и установки рекуператора Prana рекомендуем обратиться к профессионалам, которые помогут с выбором и установкой устройства. 

Компания Ланет КЛИМАТ предлагает услуги по монтажу рекуператоров Prana. Инженер компании в удобное для вас время приедет на объект, чтобы составить схему монтажа рекуператора Прана, после чего вам озвучат сроки и конечную стоимость услуги, которая зависит от масштабов и сложности работ. 

По вопросам стоимости услуг установки кондиционеров обращайтесь по телефону +38 (044) 225-19-10 или пишите на [email protected]

Офис Ланет КЛИМАТ: 

г. Киев, проспект Победы, 89a

 

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Теги: рекуператоры, Ланет КЛИМАТ
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