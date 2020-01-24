Шкаф-купе: 3 совета для выбора идеальной модели

Шкаф с раздвижными дверцами – это функциональная мебель, которая экономит свободное пространство и время на поиск вещей. Вам не придется долго вспоминать, где лежит нужный предмет, ведь стоит открыть дверцу, и все содержимое шкафа сразу же оказывается на виду. При выборе нового «купе» нужно учесть несколько важных параметров. В этой статье подробно расскажем о том, как купить идеальный вариант.
Заказывая в интернет-магазине определенную модель шкафа-купе, вы сможете выбрать одну из ее вариаций нужного размера с тем или иным количеством секций. Ширина гарнитура обычно зависит от количества дверей: в среднем двухдверные версии имеют ширину от 90 см до 1,8 м, трехдверные – от 1,8 до 2,5 м, а четырехдверные – от 2,5 до 4 м.
Заказывая мебель, важно также учесть ее глубину. Обычно этот параметр варьируется в диапазоне от 35 см до 70 см. Пространство тремпелей в моделях небольшого объема (до 40 см) обычно достаточно ограничено. Если для вас эта секция важна, лучше купите изделие с глубиной от 45-50 см.
Мебель с раздвижными дверцами может быть корпусной или встраиваемой. Встраиваемые модели стоят дешевле, ведь не имеют задней стенки, а иногда еще и верхней панели. Их монтируют к стене, что в дальнейшем приводит к некоторым неприятным «побочным эффектам». Во-первых, такое изделие нельзя переставить в другое место, а во-вторых – поверхность стены, которая играет роль панели, быстрее изнашиваются.
Корпусный вариант – это изделие со стенками, верхней панелью, «спинкой» и дверцами. Обычно корпусная мебель имеет меньшие размеры, чем встроенная, но при этом она не станет «проблемой» при ремонте.
Изнутри мебель можно укомплектовать набором различных секций и деталей: сетками для обуви, выдвижными полками, ящиками, корзинами и штангой для вешалок.
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