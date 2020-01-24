Шкаф-купе: 3 совета для выбора идеальной модели

Шкаф с раздвижными дверцами – это функциональная мебель, которая экономит свободное пространство и время на поиск вещей. Вам не придется долго вспоминать, где лежит нужный предмет, ведь стоит открыть дверцу, и все содержимое шкафа сразу же оказывается на виду. При выборе нового «купе» нужно учесть несколько важных параметров. В этой статье подробно расскажем о том, как купить идеальный вариант.

Выбираем шкаф-купе в Киеве: оптимальные параметры

Заказывая в интернет-магазине определенную модель шкафа-купе, вы сможете выбрать одну из ее вариаций нужного размера с тем или иным количеством секций. Ширина гарнитура обычно зависит от количества дверей: в среднем двухдверные версии имеют ширину от 90 см до 1,8 м, трехдверные – от 1,8 до 2,5 м, а четырехдверные – от 2,5 до 4 м.

Заказывая мебель, важно также учесть ее глубину. Обычно этот параметр варьируется в диапазоне от 35 см до 70 см. Пространство тремпелей в моделях небольшого объема (до 40 см) обычно достаточно ограничено. Если для вас эта секция важна, лучше купите изделие с глубиной от 45-50 см.

Какой корпус для шкафа-купе лучше?

Мебель с раздвижными дверцами может быть корпусной или встраиваемой. Встраиваемые модели стоят дешевле, ведь не имеют задней стенки, а иногда еще и верхней панели. Их монтируют к стене, что в дальнейшем приводит к некоторым неприятным «побочным эффектам». Во-первых, такое изделие нельзя переставить в другое место, а во-вторых – поверхность стены, которая играет роль панели, быстрее изнашиваются.

Корпусный вариант – это изделие со стенками, верхней панелью, «спинкой» и дверцами. Обычно корпусная мебель имеет меньшие размеры, чем встроенная, но при этом она не станет «проблемой» при ремонте.

Купить шкаф-купе: планируем секции

Изнутри мебель можно укомплектовать набором различных секций и деталей: сетками для обуви, выдвижными полками, ящиками, корзинами и штангой для вешалок.

Полки. Глубина этих элементов должна составлять 50-70 см, а расстояние между полками – 30-40 см. Полки могут быть выдвижными или встроенными (измерьте, удобно ли будет выдвигать полку полностью в том месте, где будет стоять гарнитур).

Ящики. Выдвижные ящики обеспечивают максимальный доступ к вещам.

Штанга для вешалок. Таких секций может быть несколько (для одежды длиной 145-160 см и для вещей длиной 95-120 см). Если ваша модель выше 2 метров, обязательно заказывайте пантограф – систему, которая позволяет менять высоту расположения штанги одним касанием.

Сетки для хранения обуви. Со временем сетки могут растянуться, поэтому придется их заменить.

Корзины для белья. Их используют для хранения разных мелочей. Они позволяют быстро найти нужную одежду и хорошо проветриваются.

Купить шкаф-купе в Киеве можно в интернет-магазине MaxMebel. Грамотное планирование внутреннего наполнения позволит вам создать удобную систему хранения и сэкономить свободное пространство в доме.