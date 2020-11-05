Simcord: Цифровой актив, как будущее экономики

Современная экономическая модель требует не просто обновления, а совершенно нового механизма с широкими возможностями для пользователей.

Когда криптовалюта только появилась, многие известные инвесторы и финансисты считали ее "спекулятивным пузырем", что со временем обязательно "сдуется" или "лопнет".

Уже сейчас понятно, что криптовалюта не способны положительно повлиять на развитие цифровой экономики, ведь по сути своей предлагают только функцию спекуляции. В криптовалюте существует целый ряд уязвимостей, подтверждающие ее несостоятельность:

Отсутствие обеспеченности в виде реальных активов;

Низкий уровень репутации (криптовалюта часто используются при проведении незаконных операций);

Высокая волатильность, по которой сложно составить прогноз изменения стоимости, препятствует распространению криптовалюты в реальной экономике;

Ограниченная сфера использования;

Высокий риск потери ключей от электронных кошельков;

Частое мошенничество.

В цифровом экономическом пространстве уже существуют новые инструменты, обладающие свойствами, из-за наличия которых сообщество сегодня предлагает их назвать цифровыми активами. В основу цифрового актива заложены уникальные критерии и механизмы, которые позволяют определить: что является цифровым активом, а что криптовалюта.

Цифровой актив должен отвечать таким базовым критериям, как:

наличие протокола, на основании которого он будет работать, содержащий правила и условия использования;

быть обеспеченным имуществом;

наличие сертификата о прохождении процедуры оцифровки (создается уникальная цифровая копия реального актива, сохраняется в блокчейн и гарантирует право собственности на такой актив);

наличие документа, подтверждающего оценку реального актива, полученного от квалифицированных специалистов по методике страны, в которой этот актив находится или зарегистрирован;

наличие механизмов восстановления доступа к цифровым активов и прав их наследования;

возможность использования во многих сферах деятельности.

Это далеко не все критерии цифрового актива,но они выгодно отличают его от криптовалюты и раскрывают безграничные потенциальные возможности применения в цифровой экономике.

Криптовалюта — прошлый тренд, который в ближайшем будущем вполне закономерно изменит новый — цифровые активы и платформы, обеспечивающих их функционирование.