Simcord: Цифровой актив, как будущее экономики

Современная экономическая модель требует не просто обновления, а совершенно нового механизма с широкими возможностями для пользователей.
Когда криптовалюта только появилась, многие известные инвесторы и финансисты считали ее "спекулятивным пузырем", что со временем обязательно "сдуется" или "лопнет".
Уже сейчас понятно, что криптовалюта не способны положительно повлиять на развитие цифровой экономики, ведь по сути своей предлагают только функцию спекуляции. В криптовалюте существует целый ряд уязвимостей, подтверждающие ее несостоятельность:
В цифровом экономическом пространстве уже существуют новые инструменты, обладающие свойствами, из-за наличия которых сообщество сегодня предлагает их назвать цифровыми активами. В основу цифрового актива заложены уникальные критерии и механизмы, которые позволяют определить: что является цифровым активом, а что криптовалюта.
Цифровой актив должен отвечать таким базовым критериям, как:
Это далеко не все критерии цифрового актива,но они выгодно отличают его от криптовалюты и раскрывают безграничные потенциальные возможности применения в цифровой экономике.
Криптовалюта — прошлый тренд, который в ближайшем будущем вполне закономерно изменит новый — цифровые активы и платформы, обеспечивающих их функционирование.