Сколько студенты платят за обучение в США?

Средняя стоимость образования в Америке

Если вас интересует получение образования в Америке, главный аспект, которого ну никак не избежать – это цена самого образования. Эта статья исследует каждый аспект жизни учащегося и поможет вам определится, есть ли у вас всё нужное. Обратите внимание, что цены и курсы обмена являются действительными на момент публикации и могут отличаться от указанных здесь.

Основные расценки на образование

Америка — это невероятно популярное направление для поступления в ВУЗ из-за качества преподавания, но это также невероятно дорогой вариант. Цена может варьироваться между 5 до 50 тысячами долларов (121 тысяч до 1.2 миллионов гривен) за два семестра. Средняя цена за два семестра в Америке за 2015 год была 33 тысяч долларов (805 тысяч гривен). Множество бакалаврских направлений длятся 8 семестров. В итоге, выпускники имеют долги в примерно 132 860 тысяч долларов (3.2 миллионов гривен).

Когда большинство государств различают учащихся со страны и приезжих, то американские ВУЗы дают предпочтение только учащимися со штата, в котором находится сам ВУЗ. Собственно, учащиеся, приехавшие из других штатов, всегда должны платить намного большую суму.

Обучение в обычном государственном ВУЗе в 2016 - 2017 годах стоило штатным студентам почти 10 тысяч долларов (234 тысяч гривен), а приезжим учащимся – около 25 тысяч долларов (604 тысяч гривен). Есть также негосударственные ВУЗы, за обучение в которых средняя цена за два семестра была 33 тысячи долларов (811 тысяч гривен).

Квартирный вопрос

В целом, в университетских городах цена намного ниже, чем если бы пришлось снимать квартиру или даже комнату самому. Обычная цена за квартиру начинается от 500 долларов (12 тысяч гривен) в месяц (однушка далеко от центра) и достигает 3.5 тысяч долларов или 85 тысяч гривен (однушка в центре Бостона).

Проживание в студенческом городке, как правило, в общежитиях, с двумя или тремя людьми на комнату. Жители делят ванные комнаты, туалеты и душевые. Такой вариант, конечно же, намного дешевле и экономичней, чем снимать целую квартиру.

В 2017 году проживание на территории американского ВУЗа в США в среднем приходилось 10 тысяч долларов (254 тысяч гривен) на два сезона в государственных ВУЗах или почти 12 тысяч долларов (288 тысяч гривен) в год в негосударственных ВУЗах, включая все коммунальные услуги. Существуют специальные калькуляторы для подсчета стоимости проживания и платы за обучение на каждом сайте университета.

Другие существенные расходы студента

Услуги предоставления интернета стоят около 45 долларов США (1 000 гривен) в месяц, а домашние и ежемесячные телефонные счета также составляют около 50 долларов США (1 200 гривен). Бензин стоит около 3,50 долларов США (72 гривны) за галлон (4,5 литра). Ежемесячный проездной на общественный транспорт стоит около 60 долларов (1 450 гривен), а в некоторых районах студентам предоставляются скидки.

Средняя стоимость книг и учебных материалов за учебный год составляет 1170 долларов (28 400 гривен) или 390 долларов (9 500 гривен) за семестр. К тому же, студенты очень часто пользуются платными услугами онлайн-ресурсов для написания эссе, которые, в свою очередь, предоставляют им высококачественные и выполненные в срок заказы. Таким ресурсом является royalessays.co.uk.

Еще один обязательный расход, который необходимо учитывать, — это студенческая виза для обучения в США, которая стоит 160 долларов (3 880 гривен). Заявка может быть длительным процессом и лучше всего начинать примерно за три-пять месяцев до начала семестра.

Время взять калькулятор в руки

Если прибавить все растраты, то получается довольно-таки массивная сумма, но это не значит, что это деньги в никуда. Американские университеты — это центры научного и артистичного прогресса всего современного мира, так что посещение одного из них точно стоит каждого цента.