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25.03.2021, 18:20

Служба госбезопасности Латвии считает невоенные действия РФ неизменной угрозой для страны

Служба госбезопасности Латвии считает невоенные действия РФ неизменной угрозой для страны - Фото

Особое внимание латвийских коллег уделено тем усилиям, которые российские власти фокусирюет на молодежи, пытаясь заманить ее в лоно "русского мира"

22 березня Служба державної безпеки Латвії оприлюднила відкриту частину свого звіту про роботу за 2020 рік, у якому окреслено оцінку основних загроз національній безпеці республіці.

СДБ Латвії вважає головною незмінною загрозою конституційному ладу держави невійськові дії Росії, спрямовані на підрив довіри до демократичних принципів і легітимності латвійської влади, а також союзників Латвії – НАТО і Європейського союзу.

Особлива увага латвійських колег приділена тим зусиллям, які російська влада фокусує на молоді, намагаючись заманити її у лоно "руського міра". У СДБ оперують фактами про спроби російських дипломатів та підконтрольних Москві "громадських організацій" республіки відшукати серед латвійської молоді потенційних лідерів "руського міра", здатних у перспективі забезпечувати реалізацію інтересів Кремля. З цією ж метою Росія намагається залучати російськомовну молодь Латвії до навчання в російських ВНЗ (відбір кандидатів для оплаченого російською стороною навчання проходить під пильним наглядом російських дипломатів). СДБ прогнозує, що квоти на безкоштовне навчання в Росії незабаром збільшяться, оскільки саме студенти, на переконання Кремля, є перспективними джерелами інформації і потенційними агентами впливу.

Загалом СДБ зазначає, що в минулому році загроза інтересам національної безпеки держави з боку недружніх Латвії іноземних спецслужб залишалася незмінно високою. При цьому, як і у попередні роки, найбільш серйозні загрози виходили від російських спецслужб.

За матеріалами https://szru.gov.ua/news-media/news/sluzhba-derzhbezpeky-latvii-vvazhaie-neviiskovi-dii-rf-nezminnoyu-zahrozoyu-dlya-krainy

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Теги: Россия, угроза, Служба госбезопасности Латвии
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