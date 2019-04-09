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09.04.2019, 15:19

SMM-продвижение: как понять алгоритмы соцсетей

SMM-продвижение: как понять алгоритмы соцсетей - Фото

Компания “LuxSite” делает продвижение в социальных сетях в Киеве и других городах Украины

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В тусовке блогеров и SMM-щиков переполох – недавно органические охваты публикаций в Instagram существенно снизились. В прошлом году такая же ситуация произошла с Фейсбуком. Из-за изменения алгоритма соцсети, органический охват брендовых публикаций существенно упал. Что будет с SMM-продвижением в этом году, и стоит ли компаниям паниковать из-за падения охватов, разбираемся вместе.

Раскрутка Инстаграм (Киев это или любой другой город) уже претерпела существенные изменения в 2016 году. Тогда приоритетность начали получать посты, которые представляют для пользователей наибольший интерес. Ребята из Bufferapp проанализировали алгоритм Instagram и выделили несколько факторов, которые являются определяющими во время формирования ленты новостей:

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  • популярность публикации и вовлеченность в нее аудитории;
  • релевантность типа публикации для конкретного человека – с какими постами он чаще всего взаимодействует;
  • аккаунты, с которыми люди чаще всего взаимодействуют, и история поиска;
  • актуальность публикации;
  • какими именно постами пользователь делится через директ со своими контактами;
  • как долго человек просматривает конкретный пост.

Как повысить охват и вовлеченность?

После апдейта алгоритма в 2019 году и паники среди пользователей соцсеть выпустила несколько официальных заявлений-твитов. Инстаграм сообщил, что появление публикаций в топе зависит от того, какие действия пользователь совершал в прошлом. Никакие изменения в алгоритм не вносились, а посты намеренно не прячут. Такое объяснение не понравилось ни брендам, ни блогерам. Но SMM-щикам приходится искать выход даже из самых трудных ситуаций, поэтому основная стратегия – дать соцсети то, что ей больше всего нужно. Вот краткий перечень советов.

  1. Улучшайте фотографии, их качество и привлекательность для аудитории. Повышайте качество фотографий при помощи приложений, если самостоятельно справиться с задачей не получается.
  2. Публикуйте сторис – это очень популярный тип контента, который нравится аудитории, хотя нет никаких подтверждений, что он как-то учитывается алгоритмом соцсети. Истории быстро и легко вовлекают аудиторию. Используйте рекламные карусели, стикеры, вопросы, музыку и т.д.
  3. Создавайте и публикуйте много видео. Хотя соцсеть никогда и не говорила, что видео в приоритете над фото, но объективные показатели поведения пользователей говорят о том, что их нужно делать.

Пробуйте разные механики вовлекающих постов и экспериментируйте. Если вам нужно развить брендовое сообщество в Фейсбуке или Инстаграме, а сил и времени вникать в нюансы нет, обращайтесь к специалистам. Компания “LuxSite” делает продвижение в социальных сетях в Киеве и других городах Украины. Мы проанализируем текущие страницы вашей компании, разработаем грамотную контент-стратегию, увеличим трафик на сайт из соцсетей и настроим таргетированную рекламу на ваших целевых покупателей. Также мы осуществляем продвижение в Facebook – цены на все услуги вы можете узнать на нашем сайте и у менеджера.

 

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Теги: LuxSite
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