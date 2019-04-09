SMM-продвижение: как понять алгоритмы соцсетей

В тусовке блогеров и SMM-щиков переполох – недавно органические охваты публикаций в Instagram существенно снизились. В прошлом году такая же ситуация произошла с Фейсбуком. Из-за изменения алгоритма соцсети, органический охват брендовых публикаций существенно упал. Что будет с SMM-продвижением в этом году, и стоит ли компаниям паниковать из-за падения охватов, разбираемся вместе.
Раскрутка Инстаграм (Киев это или любой другой город) уже претерпела существенные изменения в 2016 году. Тогда приоритетность начали получать посты, которые представляют для пользователей наибольший интерес. Ребята из Bufferapp проанализировали алгоритм Instagram и выделили несколько факторов, которые являются определяющими во время формирования ленты новостей:
После апдейта алгоритма в 2019 году и паники среди пользователей соцсеть выпустила несколько официальных заявлений-твитов. Инстаграм сообщил, что появление публикаций в топе зависит от того, какие действия пользователь совершал в прошлом. Никакие изменения в алгоритм не вносились, а посты намеренно не прячут. Такое объяснение не понравилось ни брендам, ни блогерам. Но SMM-щикам приходится искать выход даже из самых трудных ситуаций, поэтому основная стратегия – дать соцсети то, что ей больше всего нужно. Вот краткий перечень советов.
Пробуйте разные механики вовлекающих постов и экспериментируйте. Если вам нужно развить брендовое сообщество в Фейсбуке или Инстаграме, а сил и времени вникать в нюансы нет, обращайтесь к специалистам. Компания “LuxSite” делает продвижение в социальных сетях в Киеве и других городах Украины. Мы проанализируем текущие страницы вашей компании, разработаем грамотную контент-стратегию, увеличим трафик на сайт из соцсетей и настроим таргетированную рекламу на ваших целевых покупателей. Также мы осуществляем продвижение в Facebook – цены на все услуги вы можете узнать на нашем сайте и у менеджера.