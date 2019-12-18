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18.12.2019, 14:52

Соцпомощь малоимущим: проверка выявила нарушения на миллионы

Соцпомощь малоимущим: проверка выявила нарушения на миллионы - Фото

Проверка была проведена при поддержке Всемирного банка в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины»

Свыше 32 млн грн. государственной социальной помощи малообеспеченным семьям неправомерно получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой. Таковы итоги масштабной проверки получателей этого вида социальных выплат в январе 2019 года, результаты которой обнародовало Минсоцполитики. Выявленная сумма составила 3,5% от предоставленной поддержки за упомянутый месяц.

Самые распространенные виды нарушений: сокрытие получателями помощи малообеспеченным сведений о доходах членов семьи, недекларирование транспортных средств, а также объектов недвижимости - квартир, земельных участков (в том числе паев) - и средств, полученных от сдачи их в аренду. В ряде случаев речь идет о суммах не в одну тысячу гривен, которые были неправомерно получены за несколько лет предоставления социальной помощи. В настоящий момент решается вопрос о возвращении средств в бюджет, что позволит направить их на поддержку тех, кто в этом действительно нуждается.

Проверка длилась с апреля 2019 года. В ее ходе сверялись данные получателей государственной социальной помощи малообеспеченным семьям с реестрами государственных органов, прежде всего Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда Украины, Государственного центра занятости. Также прорабатывались рекомендации, сформированные Минфином по результатам верификации, а именно: информация о достоверности предоставленных документов, одновременного получения одного вида социальной помощи в разных местах, наличие квартир, домов, транспортных средств, земельных участков, осуществление дорогостоящих покупок и тому подобное. В ряде местных управлений социальной защиты подобная комплексная сверка данных была осуществлена впервые.

Такая полномасштабная проверка была проведена при поддержке Всемирного банка в рамках проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», направленного на улучшение качества жизни наиболее уязвимых слоев населения. Важной составляющей этой работы является совершенствование механизмов контроля при предоставлении социальной поддержки, что позволит более адресно помогать тем, кто в этом прежде всего нуждается.

Подводя итоги проверки в Минсоцполитики еще раз призывают получателей всех видов социальной помощи ответственно декларировать сведения о себе. Ведь именно на основании этих данных государство выделяет средства налогоплательщиков.

Особенно это актуально для получателей самого распространенного вида социальной помощи - жилищных субсидий – в период отопительного сезона. О том, как избежать нарушений, которые могут повлечь прекращение предоставления жилищной субсидии, а так же другие полезные советы получателям читайте здесь: https://www.msp.gov.ua/news/17652.html

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Теги: социальная помощь, нарушения
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