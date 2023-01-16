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16.01.2023, 10:32

Современные и безопасные методы удаления новообразований

Цей матеріал також доступний українською
Современные и безопасные методы удаления новообразований - Фото

Современные и безопасные методы удаления новообразований

Для удаления таких дефектов на теле, лице как бородавки, папилломы, родинки в современной эстетической медицине широко распространен лазерный метод. Несмотря на то, что для удаления этих кожных новообразований существует множество других способов, лазеротерапия является наиболее востребованной – она эффективна, безболезненна, нетравматична и оперативна.

Желание избавиться от этих неэстетичных бугорков вполне оправдано, особенно если они расположены на лице, руках и других постоянно открытых участках тела. Но даже бородавки, папилломы которые скрыты под одеждой, приносят немало дискомфорта и беспокойства. Есть риск нечаянно зацепить и повредить новообразование, постоянное трение вызывает негативные ощущения, зуд, раздражение. К тому же, регулярное механическое воздействие может привести к печальным результатам – бородавка станет увеличиваться в размерах, из доброкачественного образования со временем может превратиться в злокачественное.

Что такое бородавки, папилломы по сути?

Бородавки являются следствием заражения вирусом папилломы человека. К сожалению, однажды попав в кровь, ВПЧ может проявлять себя периодически при благоприятных для него факторах. Поэтому, прежде чем приступить к процедуре удаление бородавок, папиллом, обязательно нужна предварительная консультация с дерматологом, выявление природы патологии путем проведения дерматоскопического исследования, а впоследствии – устранение всех факторов, провоцирующих рецидив. Нельзя самостоятельно пытаться соскабливать либо прижигать папилломы или бородавки, использовать сомнительные препараты и народные рецепты, которые, кроме того, что малоэффективны и дают кратковременный результат, могут нанести серьезный вред здоровью, стимулировать другие виды патологий.

Преимущество удаление бородавок, папиллом лазером

В зависимости от типа папилломы, бородавки может применяться методика хирургического иссечения пораженных тканей радиоволновым ножом, Эрбиевым, Неодимовым лазером. Эти методы удаления бородавок, папиллом – один из наиболее передовых, высокоэффективных, который применяется в современных учреждениях эстетической медицины с использованием специального оборудования.

Методика абсолютно безопасна, нет вероятности получения термических ожогов, при этом не ограничивают областью, в том числе труднодоступных местах.

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Теги: удаление бородавок, удаление папиллом
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