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30.10.2019, 10:38

Создаем умные города вместе с СИНХРО ПРОСТІР

Создаем умные города вместе с СИНХРО ПРОСТІР - Фото

Мероприятие для тех, кто готов влиять на городскую среду, создавая проекты и решения на урбан-Хакатоне

2-3 ноября 2019 года в современном пространстве InnoHub состоится самое креативное событие для тех, кто стремится создавать города будущего - Синхро Простір: smart cities in Ukraine.

В этот раз организаторы мероприятия планируют объединить еще больше архитекторов, дизайнеров, IT-специалистов, инженеров, урбанистов, экологов и всех тех, кто хочет улучшить городскую среду.

Программа мероприятия предусматривает 3 основных блока: лекторий, дискуссионная панель, урбан-Хакатон, а также незабываемую атмосферу и качественный нетворкинг. 

На лектории выступят современные новаторы в области технологий и инноваций для развития городов, среди которых: Максим Бахматов, Евгений Кудрявченко, Данил Тонкопий, Алексей Мась, Константин Колесников, Светислав Грбич, Дмитрий Чута, Виктория Подгорна, Александр Кучерявый, Роман Зинченко. Состав спикеров подобран таким образом, чтобы помочь участникам урбан-Хакатона в разработке смарт-решений для городов и при этом дать полезную информацию всем остальным гостям мероприятия.

Во время дискуссионной панели эксперты в области инноваций и представители мэрий городов обсудят резонансные вопросы в сфере развития городов.

Урбан-Хакатон от СИНХРО ПРОСТІР - это непрерывное 24-часовое соревнование команд, куда входят архитекторы, дизайнеры, IT-специалисты, инженеры, урбанисты, экологи. Которые вместе создадут пилотные проекты для Киева, Житомира и Винницы, предварительно получив реальные задачи от этих городов. Вовремя урбан-Хакатона с командами работают опытные менторы в сфере инноваций, часть из них спикеры Лектория, а также: Алиса Баньковская, Константин Андрусенко, Алексей Горащенко, Дмитрий Литвинов и Катерина Коваленко

За 36 часов гости мероприятия узнают последние новости в сфере инновационного градостроительства, примут участие в уникальном мастер-классе известного футуролога Валерия Пекаря на тему: "Города в 2030", а также заведут полезные знакомства. Участники урбан-Хакатона испытают собственные навыки, получат новый опыт, найдут партнеров, заказчиков и единомышленников.

Жюри, в состав которого войдут эксперты в сфере инновационного развития и представители мэрий городов, выберет лучшие проекты. Победители получат возможность реализовать проекты при поддержке мэрий городов и инкубационной программы Startup in Residence от партнера мероприятия  TechUkrainе.

Подробную информацию о программе события, спикерах и менторах можно посмотреть на сайте СИНХРО ПРОСТІР.

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Теги: урбан-Хакатон, СИНХРО ПРОСТІР
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