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11.06.2019, 16:06

RE:Старт презентует документальный фильм «Донбас.Возрождение»

RE:Старт презентует документальный фильм «Донбас.Возрождение» - Фото

Что нам известно об экономическом аспекте реинтеграции временно оккупированных территорий ОРДЛО?

Каким будет будущее Донбасса после деоккупации? Как «вернуть» жителей региона в Украину не только физически, но и «ментально»? Какая модель развития может обеспечить Донбасса стабильный рост? Что делать с устаревшей промышленностью и экологическими проблемы?

На эти и другие непростые вопросы отвечают герои фильма «Донбас.Возрождение» - известные политики, социологи, экономисты и общественные деятели.

Фильм снят при поддержке и инициативе общественной организации «RE: Старт (https://re-start.org.ua/ )», целью которой является популяризация в Украине принципов устойчивого развития.

Участники организации уверены: без промышленного и человеческого потенциала Донбасса невозможно полноценное экономическое возрождение Украины. Поэтому открыто обсуждать сценарии его существования в составе единого государства нужно уже сегодня.

«Сейчас на государственном уровне нет понимания и четкой стратегии, что мы будем делать в случае, когда вернем временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей. Нет понимания ни в области того, какие отрасли мы будем восстанавливать, а какие - нет, не существует стратегического планирования экономических зон, чтобы понимать, какие продукты и услуги будут производится на этих территориях, с кем развивать торговлю и многие другие вопросы. Как бонус – не понятно не только за счет каких средств восстанавливать инфраструктуру Донбасса, но и что делать с последствиями масштабных экологических вызовов, которые в любой момент могут перерасти в техногенные катастрофы. А еще – множество сопутствующих гуманитарных вызовов, проблемы с переосмыслением роли крупных индустриальных центров и их агломераций», - считает соосновательница ОО «RE:Старт» Екатерина Назимко.

«У Донбасса, исторически так сложилось, имеется хороший промышленный потенциал. Вопрос модернизации промышленности Донбасса стоял и до 2014 года. Просто по понятным причинам он сейчас ушел с повестки дня и изменился фокус усилий. Между тем, начинать нужно с общих прозрачных правил для внутреннего инвестора, которым хочется понимать, что их ждет на таможне, в налоговой инспекции или в суде. У инвестора должен быть свободный выбор, куда он хочет вложить, в какую отрасль, в какой регион Украины. Доступное кредитование. За внутренним инвестором 100% гарантированно пойдут и внешние инвесторы», - утверждает один из инициаторов создания фильма, общественный деятель и соосновательница ОО «RE:Старт» Оксана Чепижко.

Форма для регистрации СМИ: https://forms.gle/YQmsd3E7cmeSxtxq7

Контактное лицо:

координатор ГО «RE:Старт» Виталий Ляшенко

тел.: +38 066 332 22 25

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Теги: Донбасс, фильм, ﻿RE: Старт
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