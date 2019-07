Стартовал пятый международный конкурс идей SMALL WORLD. BIG IDEAS

Официально открыт прием заявок на участие в международном конкурсе идей развлекательных форматов SMALL WORLD. BIG IDEAS 2019. Уже пятый год подряд в конкурсе соревнуются как молодые начинающие, так и опытные игроки сферы форматного бизнеса. Финал конкурса состоится в рамках крупнейшего медиафорума Центральной и Восточной Европы – KYIV MEDIA WEEK 2019.

Цель организаторов проекта – компании Media Resources Management (Украина) совместно с партнерами – международным дистрибьютором Small World IFT (США) и крупнейшим международным рынком аудиовизуального контента MIPCOM (Франция) ­– собрать под одной крышей самых талантливых создателей новаторского развлекательного контента и дать им возможность проявить себя. На рассмотрение экспертов принимаются оригинальные авторские идеи неигровых форматов развлекательного жанра (game, quiz, dating, travel, survival, reality show и т.д.), при этом они могут быть на любой стадии готовности – от идеи («бумажный формат») до продукта, который уже появлялся в эфире.

Заявки на участие принимаются с 8 июля по 16 августа 2019 включительно. Проекты будет оценивать независимое экспертное жюри, в составе которого – представители украинской и международной медиаиндустрии с многолетним опытом разработки, дистрибуции и адаптации форматов. Главными критериями для оценки проектов являются: оригинальность, креативность, потенциал создания цикла, универсальность идеи (в контексте возможности адаптации формата в разных уголках мира) и потенциал применения интерактивных технологий (трансмедийность / мультиплатформенность).

Пятерка финалистов будет объявлена 27 августа 2019 на сайте KYIV MEDIA WEEK. Финальный раунд конкурса SMALL WORLD. BIG IDEAS состоится 17 сентября в рамках KMW 2019, по результатам которого и будет назван победитель. Автор лучшей, по мнению экспертов и партнеров конкурса, идеи получит уникальные возможности для профессионального развития на международном уровне, а созданный им формат будет представлен на всех основных международных рынках контента и получит шанс завоевать расположение мирового зрителя.

Партнер конкурса SMALL WORLD. BIG IDEAS – компания Small World IFT (США) станет эксклюзивным дистрибьютором формата-победителя на международном рынке и предоставит консалтинговые услуги по доработке проекта для соответствия мировым стандартам и возможности его адаптации на различных территориях мира, а кроме этого профинансирует производство проморолика. Официально международному сообществу идею победителя представят уже как формат на MIPTV 2020.

Международный партнер SMALL WORLD. BIG IDEAS и KYIV MEDIA WEEK – MIPCOM (Франция) предоставит победителю конкурса уникальную возможность посетить международный рынок аудиовизуального контента MIPTV, который состоится в апреле 2020 году в Каннах, Франция.

Отметим, что в прошлом году на конкурс было подано около 40 заявок от участников из разных стран. При этом четыре формата-победителя прошлых лет (три из Украины и один из Израиля), уже стали известны всему миру и заинтересовали многих зарубежных вещателей.

Напомним, что в предыдущие годы победителями конкурса стали: Виктор Булыга (Украина) с развлекательным шоу о близнецах Switch-a-roo (2018), Елена Малкова и Игорь Сторчак (Украина) – авторы тревел-шоу Generations on Tour (2017), Литал Шемеш (Израиль), автор реалити-шоу Come to Bed (2016) Нана Суханова и Павел Пелешко (Украина) с проектом Drive This! (2015).

Условия участия в конкурсе и прием заявок – на официальной странице SMALL WORLD. BIG IDEAS.

Следите за новостями проекта на нашем сайте и Facebook-странице медиафорума.