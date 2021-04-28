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28.04.2021, 10:00

"Сумасшедшая свадьба 3": лучшие цитаты из новой украинской комедии

"Сумасшедшая свадьба 3": лучшие цитаты из новой украинской комедии - Фото

Предлагаем не терять времени: смотреть онлайн фильм Сумасшедшая свадьба 3 на Киевстар ТВ не дожидаясь, пока откроются кинотеатры

Когда в каждом кадре свое, такое родное, знакомое и понятное, это больше чем кино, правда? За это мы и обожаем современный отечественный кинематограф. К сожалению, второй год подряд кинотеатры по всей стране страдают из-за пандемии, а с ними – и украинские зрители. Сколько премьер вы уже упустили?

Не знаем, как вам, а нам надоело проходить мимо интересные! Тем более недавно вышла третья часть комедии "Сумасшедшая свадьба"! Предлагаем не терять времени: смотреть онлайн фильм Сумасшедшая свадьба 3 на Киевстар ТВ не дожидаясь, пока откроются кинотеатры прямо сейчас, не оставляя дивана. А мы уже разобрали ленту на цитаты – яркий юмор, крутой экшен и чистое удовольствие от классной работы отечественных создателей. А сюжет!

Это точно не Голливуд?

Перед тем, как цитировать героев, хочется отдельно выделить качество материала. Картинка действительно как из Голливуда, что лос-анджелесского холмы перенеслись в живописной украинской Яблунивки.

К постоянному актерскому составу этот раз присоединились новые молодые актеры и звезды шоу-бизнеса, среди которых Потап, Позитив и Надежда Мейхер. Они вовлечены в очень пикантного сюжетного поворота, но никаких спойлеров, лучше смотрите сами!

"Ведите сюда своего сбитого летчика"

Верите ли вы в предсказания? Точно известно одно: они всегда сбываются не так, как мы себе представляем! А это, пожалуй, самая крутая тема для забавных ситуаций, в которые попадают герои фильма, каждый раз заставляя нас смеяться еще громче.

"Я за Галея, как тот щенок за забором. Могу лаять-лаять и никого не бояться

"Модная тема о сильных современных женщинах раскрыта во всей юмористической красоте. Ведь мы и сами в курсе, кто на самом деле хозяин дома. Кстати, о женщинах: комедия предлагает нам полный комплект типовых героинь украинской провинции – от соседок-сплетниц до смиренных хозяек и талантливых молодых.

"Женщина устарела и физически, и морально"

Мужчина в кризисе среднего возраста всегда становится героем анекдотов! Кто-то упорно представляет из себя вечно юного мальчика, кто же, наоборот, начинает волноваться о близком конце. А есть и такие, которые начинают на свой родной женщину бочку катить – ну как с ума посходили!

"Додумались припереться всей семьей. Могли бы хоть кого-то забыть

"О украинском радушие и гостеприимстве ходят легенды. Но, может, это только легенды? Хотя бывают же и гости незваные! Такие повороты в фильме "Сумасшедшая свадьба 3" не редкость. Кино получилось очень драйвовое и динамичное.

"Пусть им пожизненно караоке впаяют!"

Ну тут, как говорится: что чужом пожелаешь, то и себе имеешь. Как думаете, о ком это так говорят разъяренные яблунивские жители?

Достаточно думать, просто посмотрите уже  "Сумасшедшая свадьба 3" онлайн и получите удовольствие и большой заряд позитива!

 

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Теги: Киевстар ТВ
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