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04.11.2020, 16:14

sweet.tv открыл библиотеку голливудской студии Sony Pictures

sweet.tv открыл библиотеку голливудской студии Sony Pictures - Фото

sweet.tv – это "Hollywood українською". Крутой контент с родным звучанием

Подписчики национального онлайн-кинотеатра sweet.tv получили возможность смотреть контент Sony Pictures в рамках подписки без доплат. Сервис стал первым украинским онлайн-кинотеатром, открывшим эту библиотеку с украинской дорожкой только для территории Украины.

Фильмы студии Sony Pictures входят в Топ-5 самых популярных в мире. Среди самых известных: "Веном", "Альфа", "Джуманджи: Зов джунглей", "Прибытие", серия "Люди в черном". Также библиотека включает мультфильмы: "Сезон охоты", "Смурфики", "Кролик Петрик", "Лови волну" и "Монстры на каникулах".

Визитка Sony Pictures – серия о "Человеке-пауке". Для своих зрителей sweet.tv открывает легендарную трилогию с Тоби Магуайром в главной роли и перезапуск франшизы – фильмы "Человек-паук", "Новый Человек-паук: Высокое напряжение" и "Человек-паук: Возвращение домой". Подписчики sweet.tv могут просматривать библиотеку Sony Pictures без каких-либо доплат.

"Мы подписали прямой контракт с Sony, по условиям которого всем пользователям платформы библиотека студии доступна в рамках подписки без доплат. Мы отказались от общепринятой стратегии "1 миллион фильмов" – для нас важнее их качество. Поэтому наполнение библиотеки выбирали, сотрудничая с Голливудом. Остановились на самых популярных, рейтинг IMDb которых выше 6. Контент доступен на украинском, русском и на языке оригинала", – комментирует руководитель sweet.tv Александр Резунов.

sweet.tv – это "Hollywood українською". Крутой контент с родным звучанием. Для многих фильмов компания осуществляет эксклюзивный дубляж собственными средствами. Поэтому в sweet.tv герои говорят на естественном и красивом украинском языке, полностью погружая зрителя в свою историю. До конца года планируется завершить работу над 70 фильмами и 500 трейлерами. sweet.tv стал первым украинским онлайн-кинотеатром, который получил доступ к официальным озвучкам культовых кинохитов, благодаря подписанию прямых контрактов с голливудскими мейджерами – киностудиями Disney, Paramount, Universal и Sony.

Для справки:

sweet.tv – национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиального HD-телевидению, а также рейтинговым мировым кинохитам. На платформе доступны 227 каналов украинского национального и премиального HD-телевидения, а также контент в 4К. Компания стремится предоставлять пользователям доступ к лучшему контенту на любой вкус.

Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон). Интерфейс приложения sweet.tv – один из самых дружелюбных и интуитивно-понятных на украинском рынке. На слабых устройствах платформа работает в 2 раза быстрее аналогов. Кроме этого, ее работа остается стабильной даже с минимальной скоростью интернета, что позволяет смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. На sweet.tv онлайн-трансляции не зависают. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 14 дней.

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