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11.11.2020, 15:45

sweet.tv создает Hollywood в Украине

sweet.tv создает Hollywood в Украине - Фото

В фонд ФРУКТ будут перечислять по 10 грн с каждого подключения к sweet.tv. Средства будут направляться на финансирование новых кинопроектов в Украине

Национальный онлайн-кинотеатр sweet.tv открывает собственный Фонд развития украинского кино и телевидения (ФРУКТ), чтобы финансировать новые проекты отечественных режиссеров. Это поможет создать условия для формирования Голливуда в Украине, который будет выпускать высококачественный популярный контент.

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В фонд будет перечисляться по 10 гривен с каждого платного подключения к sweet.tv. Эти средства в будущем будут направлены на финансирование новых кинопроектов в Украине. Таким образом, подключаясь к sweet.tv, каждый пользователь имеет возможность поддерживать украинских режиссеров и помогать отечественному кинематографу.

"Сейчас украинское кино на этапе становления: что-то получается хорошо, а над чем-то нужно еще работать. Но мы уверены, успех возможен только при условии поддержки талантливых людей, которые могут вывести украинское кино вперед: актеров, режиссеров, операторов, костюмеров и т.п. Они должны знать: если у них действительно крутая идея, мы поможем и дадим возможность ее воплотить", – отмечает директор sweet.tv Александр Резунов.

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В рамках деятельности Фонд sweet.tv фокусируется на трех основных направлениях. Во-первых, дебативне историческое кино, что будет способствовать национальной идентификации и напоминать украинцам об их сильной нации. Во-вторых, ленты для массового зрителя: "хитовые" комедии, боевики, экшены, фильмы на острые социальные темы и т.п. Они будут говорить современным украинским и приучать зрителей к тому, что отечественные фильмы могут быть качественными. И третье направление – авторское кино, которое станет кино-лабораторией для молодежи и студентов киношных вузов, которые могут снимать без творческих ограничений.

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"Мы думаем, что совместные усилия гораздо важнее чем одноразовая акция поддержки, ведь это дает людям ощущение причастности. Представьте, что с вашей помощью молодой режиссер снял фильм, который победил на международном кинофестивале. Или фильм, снятый при вашей поддержке вышел на экраны кинотеатров. Вы сходили бы на него в кино? Обсуждали бы вы это с друзьями? Думаем, что да", – комментирует Александр Резунов.

Катя Осадчая

Презентация проекта "Hollywood в Украине" состоялась 5 ноября. На мероприятии присутствовали ключевые деятели украинского кино: известные режиссеры, актеры, актеры-дубляжа, селебритис и блогеры. Во время презентации на локации проходили съемки "Светской жизни" с Екатериной Осадчей. А хедлайнером вечера стал певец Monatik.

На мероприятии sweet.tv анонсировал релиз первого украинского ситкома про IT предпринимателей – "Стартаперы", который уже 16 ноября эксклюзивно выйдет на платформе. Сериал также станет и первым реализованным проектом в рамках деятельности Фонда развития кино sweet.tv. Комедия рассказывает о приключениях друзей, которые решили открыть собственный стартап. Для отображения реалий бизнеса, авторы сериала сотрудничали с известными предпринимателями, которые выступили консультантами по бизнес процессам. На основе их рекомендаций в сериале осветили все шаги, необходимые для создания бизнеса.

sweet.tv привлекает к проекту всех неравнодушных. Идеи или предложения о том, что может ускорить развитие украинского кино можно прислать на e-mail: [email protected]

Для справки:

sweet.tv — национальный онлайн-кинотеатр с доступом к украинскому национальному и премиальному HD-телевидению, а также рейтинговым мировым кинохитам с украинской дорожкой от киностудий Disney, Universal, Paramount, Sony и других. На платформе доступны 227 каналов украинского национального и премиального HD-телевидения, а также контент в 4К. Компания стремится предоставлять пользователям доступ к лучшему контенту на любой вкус.

Весь контент можно смотреть в HD качестве на любых устройствах (телевизор, планшет, компьютер, смартфон). Интерфейс приложения sweet.tv — один из самых дружественных и интуитивно понятных на украинском рынке. На слабых устройствах платформа работает в 2 раза быстрее аналогов. Кроме этого, ее работа остается стабильной даже с минимальной скоростью интернета, позволяя смотреть фильмы, сериалы и телеканалы даже в горах или в дороге. Также есть возможность поставить телеэфир на паузу и просматривать передачи в записи в течение 14 дней.

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Теги: sweet.tv, Фонд развития украинского кино и телевидения
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