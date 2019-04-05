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05.04.2019, 13:06

Те самые кроссовки: выбираем обувь для спортзала

Те самые кроссовки: выбираем обувь для спортзала - Фото

Выбор правильной пары кроссовок является такой же важной задачей, как и поиск компетентного тренера

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Регулярное посещение тренировок — путь к хорошей физической форме и самочувствию, бодрости и выносливости. Разновидностей спортивных занятий хватает, что подразумевает возможность выбора наиболее комфортного и увлекательного из них индивидуально для каждого спортсмена. Независимо от того, какие тренировки вы предпочли, наличие формы для посещения зала и соответствующей обуви обязательно, а выбор правильной пары является такой же важной задачей, как и поиск компетентного тренера. Какие женские кроссовки идеально подходят для занятий в спортзале?

В процессе подбора обуви, женщины, чаще всего, склонны ориентироваться на ее внешний вид, а не на технические характеристики. Безусловно, дизайн, цвет, форма и бренд имеют немаловажное значение, однако финальное решение в пользу той или иной пары следует принимать после определения доминирующих видов упражнений, которые будут выполняться на каждом занятии.

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Занятия в тренажерном зале подразумевают наличие двух главных видов нагрузки: аэробных и силовых. Ваши кроссовки должны быть готовы к каждому из них. Так, аэробная тренировка подразумевает наличие максимально подвижных упражнений с нагрузкой на двигательный аппарат. Здесь понадобиться лёгкая, удобная, вентилируемая и мягкая обувь, которая не будет сковывать движений. Силовые занятия не обойдутся без упражнений из сферы тяжёлой атлетики с применением спортивных снарядов в виде штанги, гантелей и блинов. Для их выполнения следует подобрать устойчивую, жёсткую обувь, с утолщением в пяточной части и твёрдой подошвой. Благодаря таким характеристикам кроссовки смогут усилить стабильность во время выполнения упражнений и снизить риск потери равновесия, тем самым защитив вас от травм.

Тем, кто собирается уделять время аэробике, стоит обращать повышенное внимание на подошву изделия. Наличие гелиевых вставок и хорошая амортизация смогут уменьшить нагрузку на опорно-двигательную систему, что сделает занятия более приятными и результативными. Качественные женские кроссовки должны фиксировать ногу в районе пятки и голеностопа, чтобы уберечь спортсменку от травм. Для достижения лучшей вентиляции стоит выбирать модели с верхом из сетки, а для обеспечения достаточной амортизации — со средней протекцией.

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Теги: кроссовки
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