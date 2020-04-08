Телефония Zadarma представила бесплатные видеоконференции

Сервис облачной телефонии Zadarma представил новый актуальный продукт - бесплатные видеоконференции с возможностью общаться в окне браузера без дополнительных регистраций и установок программ.

Компания Zadarma представила свою новую разработку - бесплатный сервис видеоконференций для общения с дистанционными офисами и сотрудниками.

Простота подключения стала одним из главных достоинств продукта. Заходите в личный кабинет, создаете новую комнату и отправляете ссылку остальным участникам разговора. Им не требуется устанавливать никаких программ или где-либо регистрироваться - достаточно открыть ссылку в окне браузера и можно сразу начинать общение.

Пользователям мобильных устройств для подключения потребуется установить фирменное приложение Zadarma Conf для Android и Zadarma Conf для iOS, которые уже доступны в Google Play и App Store.



Среди других возможностей конференций Zadarma:

До 50 одновременных участников разговора;

Неограниченное время конференции;

Шифрование видеопотока;

HD-качество;

Доступ с любого устройства;

Функция демонстрации экрана;

Чат для обмена сообщениями и файлами.

P.S. Также с целью поддержки клиентов в непростой период сервис телефонии предложил 30% скидку на 2 месяца на тарифный пакет Офис Украина и 50% скидку на тарифный пакет Офис ЕС. Тарифные пакеты уже включают виртуальный номер, исходящие звонки, а также расширенные возможности АТС - например, дополнительное облако для хранения записей, большее количество голосовых меню и другие важные функции. Чтобы использовать предложение нужно ввести промокод RemoteOfficeUA или RemoteOfficeEU в личном кабинете сервиса.