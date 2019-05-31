Телетрейд: отзывы о брокере, который заставляет деньги работать

брокерская компания Телетрейд, отзывы клиентов

Для части наших соотечественников инвестиции в финансовые рынки — обыденная реальность. Но большинство по-прежнему не понимает, как обычный человек может зарабатывать на событиях в мировой экономике, даже если он далек от мира финансов.

Более 20 лет клиентам, которые хотят освоить новый для себя источник дохода, помогает инвестиционный брокер Телетрейд. Отзывы тех, кто доверил управление своим капиталом компании, однозначны: здесь даже начинающие инвесторы, с нулевыми знаниями о планировании бюджета и финансовом менеджменте, получают впечатляющие результаты.

Почему Телетрейд? Правила выбора брокерской компании

Возникает естественный вопрос: почему нужно выбирать именно Телетрейд и как вообще определить надежность брокера? Первое, на что обращают внимание при выборе такой компании, это отсутствие (или наличие) нарушений и штрафных санкций. Такие данные показывают надежность выбранного брокера, по любому из субъектов рынка их можно найти на официальном сайте регулятора.

Второе — зона покрытия и регулятор, контролирующий работу конкретного брокера. Иными словами, нужно смотреть, в каких странах работает компания, а также лицензии, согласно которым ведется инвестиционная или иная деятельность. И третий критерий из числа самых важных — это банки-партнеры.

Стоит отметить, что Телетрейд работает в соответствии с директивой ЕС «О рынках финансовых инструментов», имея офисы в 30 странах мира. Действующая лицензия на ведение брокерской деятельности, а также другие разрешительные документы, представлена на сайте компании. Что касается партнеров, то Телетрейд сотрудничает с крупнейшими банковскими группами Европы ING Bank и J.Safra Sarasin.

Телетрейд — не просто посредник между инвестором и рынком

Телетрейд не ограничивается банальным посредничеством между деньгами клиентов и финансовыми рынками. Обратившиеся в компанию за услугами получают настоящего бизнес-партнера, который заинтересован в прибыли инвесторов не меньше них самих.

Помимо советов, которые позволят закрывать сделки только в плюс, эксперты Телетрейд выпускают актуальные информационные и аналитические материалы. Такая поддержка помогает клиентам приумножать свой капитал изо дня в день, вне зависимости от ситуации в украинской экономике.

Компания Телетрейд стремится к тому, чтобы среди украинцев было как можно больше финансово независимых людей. Если вы хотите узнать, как обеспечить собственное благополучие, запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам компании на официальном сайте.