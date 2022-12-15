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15.12.2022, 14:50

Теплый пол во время отключения электроэнергии в Украине

Цей матеріал також доступний українською
Теплый пол во время отключения электроэнергии в Украине - Фото

Давайте разбираться, как наличие электрического теплого пола может пригодиться в нынешних непростых условиях

Сейчас, когда приходится говорить не о том, когда электроэнергию на время отключают, а (увы, таковы реалии военного времени) вообще включают, многие думают, что электрический теплый пол — это пустая трата денег. Мол, вот старые добрые батареи — это наше все. А приборы и системы, работающие на электрике сегодня — просто полный треш.

С первого взгляда кажется, что так оно и есть. Конечно, если электричество вообще не будет подаваться, то есть в условиях полного блэкаута, электрический теплый пол действительно мало чем поможет. Однако, пока свет в домах периодически присутствует, списывать со счетов системы электрообогрева пола явно не стоит. Тем более часто при отсутствии электричества не работают котельные и индивидуальные отопительные котлы, а, значит, ещ и не подается тепло. Давайте разбираться, как наличие электрического теплого пола может пригодиться в нынешних непростых условиях.

Тепло нужно не только получать, но и сохранять

Об энергосбережении сегодня знают все. Что толку в самой экономичной и эффективной системе отопления, если в помещении присутствуют источники утечек тепла? Но утепление и теплоизоляция помогут сохранить тепло, если оно вообще поступает в дом или квартиру. В нынешних условиях оптимальным вариантом отопительной системы становится оборудование, после выключения которого тепло сохраняется максимально возможное время.

К сожалению, использование батарей не позволяет надолго аккумулировать полученную тепловую энергию. В этом смысле кажется, что идеальным вариантом стал бы водяной теплый пол. В теории да, ведь такая отопительная система использует воду в качестве энергоносителя. Как известно, вода обладает существенной теплоемкостью, поэтому медленно остывает. К тому же и напольное покрытие при надлежащем выборе его вида способно какое-то время сохранять тепло. Но проблема в том, что:

1. Вода не только медленно остывает, но и долго нагревается. Фактически в нынешних условиях отключений электроэнергии, если использовать электрокотел в качестве способа нагрева воды, теплоноситель просто не успеет нагреться до нужной температуры. А вот случае наличия газового котла водяной теплый пол справится с поставленной задачей.

2. Водяные системы обогрева пола нельзя устанавливать в расположенных выше первого этажа помещениях из-за высокого риска протечек. Поэтому в основном такие технические решения применяют в особняках.

3. Стоимость такого оборудования слишком высока и требует высокой квалификации специалистов по установке. Купить и уложить электрический теплый пол гораздо дешевле — затраты значительно отличаются.

Фактически водяной теплый пол — в каком-то смысле является нишевым, а не массовым техническим решением. Так что попробуем присмотреться к системам электрообогрева пола. Может они смогут помочь в нынешней ситуации?

Прекращение подачи электричества еще не означает, что и тепло сразу исчезает

Электрический теплый пол отличается высокой эффективностью работы и удивительной экономичностью. К тому же он быстро нагревает помещение. Особенно это касается инфракрасной пленки, которая мгновенно отдает тепло. Да, остывает пленочное полотно тоже сразу. Но тут фишка в другом. Важно чтобы тепло держали напольное покрытие и монтажный пирог.

Греющие кабеля устанавливают в слой стяжки. В таком случае это — вообще идеальный вариант. Ведь такой саркофаг из цемента или бетона способен долго не отпускать накопленную тепловую энергию. Так как электрика подается периодически, то в моменты, когда она есть, теплый пол будет нагревать помещение. Ну и, конечно, повышать температуру стяжки с напольным покрытием. Когда наступит момент отключения накопленная тепловая энергия будет постепенно отдаваться в комнату, тем самым позволяя согреваться находящимся внутри людям. 

Получается, что цикличность работы, которая является причиной экономичности электрических теплых полов, в данной ситуации также помогает своим владельцам. Только в несколько ином ракурсе. А что делать? Украинцы найдут выход из любой ситуации. Так что с нами лучше не связываться — выйдет себе дороже.

Кстати, купить теплый пол с доставкой по указанному адресу выгоднее всего в интернет-магазине "Теплый Дом", так как не придется даже покидать пределы дома или офиса. Зачем лишний раз выпускать столь ценное в наше время тепло? При выборе бренда следует подходить к вопросу с той точки зрения, что известные торговые марки предлагают действительно качественное и долговечное электрооборудование. Однако и цены будут соответствовать их репутации. На рынке присутствуют интересные предложения от ряда европейских производителей, которые менее раскручены, но по техническим характеристикам ни в чем не уступают мировым лидерам. В Украине также выпускают электрический теплый пол, который при невысокой цене отличается хорошим качеством продукции.    

И напоследок один совет: важно подобрать такое напольное покрытие, которое бы максимально долго удерживало тепло, постепенно отдавая его в помещение. Например, керамическая плитка не годится, так как хорошо пропускает тепловую энергию, но не аккумулирует ее. А вот паркетная или инженерная доска подходят для этого.

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Теги: теплый пол, Теплый Дом
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