Тест ДНК для установления отцовства через суд

Установление отцовства - это получение законных прав и обязанностей отца по отношению к ребенку, таких как финансовое содержание и активное участие в жизни ребенка.

Как сделать тест ДНК на отцовство для суда?

Главным доказательством для установления отцовства через суд служит молекулярно-генетическая экспертиза, то есть анализ ДНК на отцовство. Это надежный и точный метод и может разрешить вопросы различной сложности при спорном отцовстве или другом родстве между людьми.

У каждого человека есть уникальный ДНК-профиль, который идентифицирует его лучше, чем отпечатки пальцев. Профиль ДНК состоит из 16-20 стандартных аутосомных ДНК-маркеров, в каждом маркере - по 2 значения аллелей. Эти значения ребенок получает от отца и матери, и на протяжении всей жизни они не меняются.

Анализ ДНК для личного пользования не подходит для суда, так как при нем не идентифицируются личности тестируемых.

Досудебный анализ ДНК можно сделать до обращения в суд, а судебную экспертизу - по направлению суда. Оба варианта будут иметь юридическую силу. При заборе материала присутствует ответственное лицо, медицинский работник или правозащитник, которое проводит проверку личностей участников теста ДНК. Необходимо предъявить документы, подтверждающие личность - паспорт или свидетельство о рождении.

Можно ли доверять экспертизе ДНК?

Во-первых, судебная экспертиза ДНК делается с уведомлением экспертов об уголовной ответственности. Во-вторых, ошибки в современных лабораториях практически исключены, ведь процесс автоматизирован для минимизации человеческого фактора. Тем не менее, некоторые истцы и ответчики не доверяют результатам экспертизы, и ходатайствуют о проведении повторной экспертизы, тратя деньги и время. Она, как правило, показывает такой же результат, как и первая.

Мифом является то, что экспертиза ДНК должна проводиться по крови, потому что так точнее. В каждой клетке нашего организма ДНК одинаковая, и результат будет таким же. Современные лаборатории работают с буккальным эпителием - то есть нужен мазок изо рта. Это нетравматичный, бескровный материал уже более 15 лет назад стал стандартом отрасли.

Где сделать тест ДНК для суда?

Лучше всего довериться лаборатории, у которой есть лицензия МОЗ Украины и специализирующуюся именно на генетических исследованиях. Надежным центром является медико-генетический центр "Мама Папа", он имеет собственную лабораторию и выполняет анализ ДНК на установление отцовства, материнства и других родственных отношений, по направлениям от многих судов Украины. Центр находится в Киеве на ул. Льва Толстого 21 (тел. 067-578-05-00), и имеет пункты забора материала в более 20 городах Украины: Одесса, Харьков, Днепр, Львов, Запорожье, Львов и другие.

Не откладывайте на завтра решение вопроса об установлении или оспаривании отцовства, особенно, если его необходимо решать через суд.

По материалам dnk-center.ua dnk-center.kz