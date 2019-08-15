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15.08.2019, 17:53

ТМ Эпикур заявила об информационной атаке на компанию

ТМ Эпикур заявила об информационной атаке на компанию - Фото

Генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» Алина Сыч отметила, что конкуренты прибегают к манипуляциям вместо улучшения стандартов

Вчера в украинских СМИ появилась информация, якобы курятина торговой марки «Эпикур» – не прошла проверку качества и в ней обнаружена опасная бактерия сальмонелла.

Ряд изданий, не разобравшись в громкой новости не содержащей никаких доказательств растиражировали ее на своих ресурсах. Однако нас смутило отсутствие фактов и так называемое исследование, в котором отсутствует название лаборатории, печати, подписи, и мы решили обратиться в компанию Epikur за комментарием.

В пресс-службе ЧАО «Владимир-Волынской птицефабрики», на мощностях которой производят «Эпикур» отмечают, что подобные фейки связанны с успехом бренда на полках супермаркетов и высокой лояльностью покупателей, которые выбирают натуральную и здоровую курятину, выращенную без антибиотиков. Бренд «Эпикур» – это революция рынка курятины, новые высокие стандарты качества и естественно, что те, кто не дотягивает до этих стандартов будет пытаться скомпрометировать бренд такими фейками. Однако на предприятии не расстраиваются из-за таких инфоповодов, поскольку на 100% уверены в безопасности и качестве продукта Эпикур.

Сотрудники уже шутят, что видимо так нас поздравили за появление продукции «Эпикур» в супермаркетах АТБ обновленного формата, что как раз случилось за день до сомнительного инфоповода в СМИ.

«Это явный фейк и, видимо, конкуренты прибегают к такого рода манипуляциям, вместо того, чтобы становиться лучше и повышать стандарты. Мы полностью уверены в качестве и безопасности продукции Эпикур, это подтверждают экспертные заключения государственных сертифицированных лабораторий» — отмечает, генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — Алина Сыч.

Информационная справка:

ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — современное украинско-голландское предприятие, которое входит в 3-ку лидеров национального рынка курятины. Птицефабрика расположена в экологически чистом регионе Украины, в 12 километрах от границы с Польшей, в с. Федоровка, Владимир-Волынского р-на, Волынской области. В инфраструктуру птицефабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, собственный убойный цех и комбикормовый завод, а также земли для выращивания кормов. Предприятие имеет сертификат ISO 2200:05 и реализует принципы HACCP при производстве сырья и готовой продукции.

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Теги: информационная атака, ТМ Эпикур
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