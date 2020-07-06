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06.07.2020, 16:02

ТОП-5 мест для отдыха: чем летом заняться в Киеве на уикенд

ТОП-5 мест для отдыха: чем летом заняться в Киеве на уикенд - Фото

Современный мегаполис располагает к различным видам отдыха в любой период года

Летняя поездка на природу

Голосеевский парк – живописный уголок с многочисленными зелеными насаждениями, системой озер и прудов. Насладитесь отдыхом на природе, организовав пикник или арендовав беседку и мангал. Покатайтесь на велосипеде, лодке или прогуляйтесь в веревочном парке.

Как добраться: м. Выставочный центр, Голосеевская. 

Средний ценник: цена билета в веревочный парк 100 грн.

Отдых в исторических местах

В список обязательных прогулок по Киеву входит посещение Труханового острова, что находится в исторической части города. Городской пляж, уютные кафе и интересные фестивали порадуют всех посетителей. Отдохните на живописном берегу Днепра, взяв в аренду шезлонг в одном из пляжных комплексов.

Как добраться: м. Почтовая площадь, свободный вход через Пешеходный мост.

Средний ценник: 

  • сервис в пляжном комплексе 200-300 грн.; 
  • прокат шезлонга на общественном пляже 250-400 грн.

Протасов Яр в летний период становится центром отдыха жителей столицы. На вершине холма разместилась уютная открытая веранда с уникальным видом на столицу. По выходным проходят DJ-сеты, вечерние кинопоказы. Надевайте удобные кожаные шлепки и наслаждайтесь панорамным видом под звездным небом Киева.

Как добраться: на ул. Протасов Яр, 23а пешком от Владимирского собора 2,6 км. Заезд на машине с ул., Амосова, 10.

Средний ценник: стоимость блюда в гриль-баре 150-300 грн.

Летний отдых для всей семьи

Лето на ВДНХ обещает стать интересным. В пространстве семейного отдыха собраны интересные локации, где все посетители могут насладиться отдыхом на развлекательных площадках, посетить контактный зоопарк. В Выставочном центре можно освежиться в бассейне на открытом воздухе.

Как добраться: м. "Выставочный центр". На автомобиле заезд с ул. Заболотного.

Средний ценник: 

  • билет в контактный зоопарк 150 грн.;
  • вход в бассейн 100-150 грн./час;
  • аренда уютного шатра 600 грн.

С приходом теплых дней в Киеве начинают работать кинотеатры под открытым небом. Наслаждайтесь уютными летними вечерами, сменив пляжный образ на босоножки и стильный наряд.

Средний ценник:

  • вход на летние кинопоказы в парках и открытых верандах свободный;
  • стоимость билета на фильм в пляжном клубе – 150 грн.;

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Теги: летний отдых, интернет-магазин обуви Miraton, Акция Crazy Shopping Days
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