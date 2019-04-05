Trade & Export Forum, Odesa 2019 – архитектор вашего успеха

TEFO — новый формат коворкинга для украинских бизнесменов, руководителей и представителей зарубежных компаний: 3 тематических потока дискуссий, общение с экспертами и обмен опытом, обсуждение актуальных проблем бизнеса и новые деловые знакомства.

Во время мероприятия будут рассматриваться актуальные вопросы агропромышленного комплекса, IT-сектора, пищевой и машиностроительной промышленности.

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Почему именно TEFO?

- собираем представителей компаний, которые готовы поделиться своими историями успеха;

- создаем условия для продуктивного нетворкинга единомышленников;

- рассматриваем эффективные инструменты для осуществления экспортной процедуры.

«Форум — это точка отсчёта работы Центра поддержки экспорта. Его концепция заключается в предоставлении комплексной помощи украинским производителям, в частности субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, в выходе на внешние глобальные рынки», — подчеркивает Евгения Волынец, директор Департамента инвестиций, международного и межрегионального сотрудничества Одесской областной государственной администрации.

Центр поддержки экспорта - инструмент помощи экспортерам Одесской области, платформа для сотрудничества между украинскими предпринимателями и иностранными партнерами.

В Одесском регионе есть много компаний, продукция которых является конкурентоспособной, а потенциал производства значительно превышает внутренние потребности страны.

Тем не менее, на пути к осуществлению внешней международной деятельности, предприниматели могут столкнуться с многими открытыми вопросами. Именно поэтому, при разработке стратегии выхода на внешний рынок, необходимо принять во внимание существование множества ограничений и препятствий в международной торговле.

Признавая, возникающие при активизации экспортной процедуры, вызовы, председатель Одесской ОГА Максим Степанов инициировал открытие Центра поддержки экспорта.

Целевой аудиторией Центра являются субъекты малого и среднего предпринимательства. Концепция же Центра заключается в предоставлении комплексной помощи нашим производителям в выходе на внешние глобальные рынки. Обратившись в Центр, предприниматель может получить анализ экспортной готовности предприятия и помощь в построении экспортной стратегии, имеет возможность заказать маркетинговое исследование и получить консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления.

Таким образом, Центр призван вместе с предпринимателями пройти весь путь экспортной деятельности, преодолев препятствия, которые мешают реализации украинского товара за рубежом.