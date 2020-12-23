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23.12.2020, 11:10

Третья ежегодная онлайн-конференция UAFIN.TECH 2020: итоги

Третья ежегодная онлайн-конференция UAFIN.TECH 2020: итоги - Фото

18 декабря состоялась третья ежегодная онлайн-конференция UAFIN.TECH 2020

Пандемический кризис 2020 стал двигателем активного развития финансовых технологий, ускорил процесс цифрового прогресса в использовании различных сервисов, в том числе и финансовых.

Финтех — революционная волна, которая меняет ландшафт рынка в государствах, которые стремительно развиваются. Украина, безусловно, одна из таких стран.

В мероприятии участвовали представители крупных Финтех-компаний: Payoneer, Paytm Bank Transfers, Visa, ПУМБ, UAPay, Paysera, "Укргазбанк", "Новая почта", NovaPay, а также УБКИ, Киево-Могилянской бизнес-школы и др.

"Украинский финсектор достаточно уверенно и с запасом прочности проходит карантин. В значительной степени это связано с его высокой технологичностью. Мировая пандемия ускорила цифрофизацию финансовых услуг, и мы видим своей задачей создать условия для дальнейшего быстрого прогресса в этом направлении", — отметил во вступительном слове Кирилл Шевченко.

Обсуждение происходило в формате дискуссий.

  • Джон Оуэнс, старший советник по цифровым финансовым услугам USAID, на конференции модерировал одно из главных направлений обсуждения — "Будущее финрегуляции".
  • Ростислав Дюк, Председатель Правления Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний, модерировал панель "Будущее банкинга"
  • Модератором дискуссии "Будущее трансформации" стал Александр Саврук, декан Киево-Могилянской бизнес-школы.
  • Направление "Будущее платежей" модерировала Кристина Кармазина, руководитель департамента развития электронной коммерции Приват Банка.
  • Модератор панели "Будущее технологий" — Инна Тютюн, заместитель Председателя Правления Украинской ассоциации Финтех и инновационных компаний.

Обсуждалось много важных вопросов:

  • какие изменения произошли во время Covid-19 и каких изменений ждать после пандемического кризиса;
  • какие направления банковского бизнеса будут трансформироваться первыми и факторы влияния на трансформацию;
  • какие инновационные технологии и методы работы с ними;
  • какое будущее ждет Украину и мир в ближайшее время.

На конференции состоялся питчинг стартапов при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (Программа USAID КЭУ), которая поддерживает стартапы, малые и средние предприятия с целью повышения их конкурентоспособности на рынке Украины и международных рынках.

Организатор события — Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний.

Главные партнеры конференции – USAID, VISA и IFC (World Bank Group).

UAFIN.TECH 2020 — самое масштабное событие года в финансовой сфере. Это место мощных инновационных идей и новейших технологий.

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Теги: UAFIN.TECH 2020
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