Третья ежегодная онлайн-конференция UAFIN.TECH 2020: итоги

Пандемический кризис 2020 стал двигателем активного развития финансовых технологий, ускорил процесс цифрового прогресса в использовании различных сервисов, в том числе и финансовых.
Финтех — революционная волна, которая меняет ландшафт рынка в государствах, которые стремительно развиваются. Украина, безусловно, одна из таких стран.
В мероприятии участвовали представители крупных Финтех-компаний: Payoneer, Paytm Bank Transfers, Visa, ПУМБ, UAPay, Paysera, "Укргазбанк", "Новая почта", NovaPay, а также УБКИ, Киево-Могилянской бизнес-школы и др.
"Украинский финсектор достаточно уверенно и с запасом прочности проходит карантин. В значительной степени это связано с его высокой технологичностью. Мировая пандемия ускорила цифрофизацию финансовых услуг, и мы видим своей задачей создать условия для дальнейшего быстрого прогресса в этом направлении", — отметил во вступительном слове Кирилл Шевченко.
Обсуждение происходило в формате дискуссий.
Обсуждалось много важных вопросов:
На конференции состоялся питчинг стартапов при поддержке Программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" (Программа USAID КЭУ), которая поддерживает стартапы, малые и средние предприятия с целью повышения их конкурентоспособности на рынке Украины и международных рынках.
Организатор события — Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний.
Главные партнеры конференции – USAID, VISA и IFC (World Bank Group).
UAFIN.TECH 2020 — самое масштабное событие года в финансовой сфере. Это место мощных инновационных идей и новейших технологий.