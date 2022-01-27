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27.01.2022, 14:50

Три простых шага, которые сделают даже самую маленькую спальню уютной и привлекательной

Цей матеріал також доступний українською
Три простых шага, которые сделают даже самую маленькую спальню уютной и привлекательной - Фото

Маленькая спальня — не повод для огорчения, даже если места не так много, как хотелось бы, с этим можно работать. Тщательное планирование, внимание к мелочам и вы превратите свои пару метров в уютную комнату. Сделать это можно всего в три шага: подобрать и расставить мебель, использовать светлые оттенки и добавить немного декора.

Шаг 1: подберите и расставьте мебель правильно

Начните с разработки проекта. Грамотная расстановка мебели поможет визуально увеличить пространство, сделать комнату уютной и функциональной. Учтите размеры помещения, количество и возраст ее жителей, наличие лоджии, балкона.

Как обставить маленькую спальню:

  • выбирайте только необходимые предметы мебели — кровать, шкаф, прикроватные тумбы;

  • оптимизируйте систему хранения — сделайте подиум для кровати и в нем разместите ящики или поставьте шкаф-купе, чтобы эффективно использовать пространство; 

  • обратите внимание на дизайнерскую мебель — она поможет эффективно задействовать пространство комнаты;

  • ставьте предметы мебели на расстоянии 0,7 м друг от друга;

  • оставьте подходы к кровати с 3 сторон;

  • установите зеркало напротив окна — это добавит света.

Лайфхак: подпишитесь на тематические каналы в Instagram и Pinterest, чтобы находить больше интересных идей для спальни. 

Шаг 2: используйте светлую цветовую гамму

Темные оттенки делают комнату уютной, но визуально уменьшают ее. Для маленького помещения больше подойдут светлые мягкие тона: бежевый, белый, серый. Стену в изголовье кровати делайте более насыщенного цвета. Это придаст глубину помещению.

Выбор материала — штукатурка, обои, имитация кирпичной стены — роли не играет. Фотообои с объемным рисунком визуально уменьшат комнату, а вот с панорамным — добавят объема.

Для освещения используйте несколько источников света. Лучшее решение — точечные светильники, бра, световая лента под потолком или внизу под плинтусом. 

Шаг 3: добавьте текстиль и элементы декора

Текстиль делает комнату обжитой и уютной. Выбор декора зависит от стилистики комнаты. В магазине декора для дома вы найдете покрывало для кровати, оригинальные декоративные подушки, ковер для пола, качественное постельное белье и другие интересные решения.

При организации маленькой спальни достаточно 1–2 ярких акцентов. Откажитесь от множества мелких элементов декора — статуэток, подушек. Это перегрузит комнату, уменьшит ее, создаст ощущение неряшливости.

Окна — минимализм и простота. Откажитесь от тяжелых гардин, портьер в пользу легкого тюля, римских штор. Они завершают дизайн спальни. 

Организация маленькой спальни — вызов для владельца квартиры и дизайнера. Начните с планировки помещения, начертите план, выберите оптимальный вариант расстановки мебели еще до ее покупки, подберите цветовую гамму. Освещение, правильное зонирование и декор сделают спальню уютной и спокойной.

 

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Теги: спальня, дизайнерская мебель
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