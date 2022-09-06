Центр биржевых технологий – Консалтинговая компания года по обучению инвестициям,трендингу

О компании
Центр биржевых технологий проводит тренинги по трейдингу и инвестициям на мировых финансовых рынках с 2016 года. Офисы ЦБТ работают в 4 городах Украины.
ЦБТ позволяет освоить профессию, приносящую независимость, возможность самосовершенствоваться и начать собственное антикризисное дело, работать максимально и там где вам удобно.
Обучение адаптировано к различным потребностям: базовый курс, индивидуальный курс, повышение квалификации, формирование индивидуального инвестиционного портфеля, курс криптовалютной торговли и т.д.
Команда CBT состоит из опытных трейдеров, финансистов, преподавателей и аналитиков, авторов собственных торговых стратегий. Обзоры ЦБТ регулярно публикуются в ведущих деловых СМИ Украины.
Выполнение
CBT Belastium – самые популярные курсы трейдинга в Украине. Курсы уже прошли более 5000 человек.
ЦБТ регулярно проводит бесплатные семинары и благотворительные акции для поддержки уязвимых слоев населения. Также организуются интересные тренинги в формате деловых игр. Ежегодно компания участвует во всеукраинских мероприятиях, таких как "Фестиваль идей".
ЦБТ является обладателем многих наград и премий, достижения компании отмечены на национальном уровне.
Во время пандемии компании удалось сохранить свои позиции на рынке благодаря пониманию мировых тенденций, целеустремленности специалистов, плодотворному сотрудничеству с партнерами и разработке образовательных продуктов, отвечающих потребностям современного украинца.
Сейчас команда ЦБТ делает все возможное, чтобы обеспечить восстановление экономики и территориальную неприкосновенность нашего государства.
Преимущества ЦБТ
Особые преимущества обеспечивает лидерство ЦБТ в консалтинге и обучении на финансовых рынках Украины на протяжении последних 5 лет.
Обучение в CBT дает возможность использовать самые современные продукты и решения для заработка: криптовалюты, торговые роботы, инструменты NFT, сервисы по копированию транзакций профессиональных трейдеров на собственный счет, торговые сигналы на основе анализа и т.д.
CBT благодарна клиентам за доверие и будет продолжать придерживаться принципов открытости, честности и доступности.
"Ukrainian Business Award" отметила еще одну веху на пути долгосрочного развития ЦБТ, добавив в список достижений и регалий.
Миссия CBT – показать, что торговля и инвестирование не сложны, нужно просто иметь желание!