Центр биржевых технологий – Консалтинговая компания года по обучению инвестициям,трендингу

О компании

Центр биржевых технологий проводит тренинги по трейдингу и инвестициям на мировых финансовых рынках с 2016 года. Офисы ЦБТ работают в 4 городах Украины.

ЦБТ позволяет освоить профессию, приносящую независимость, возможность самосовершенствоваться и начать собственное антикризисное дело, работать максимально и там где вам удобно.

Обучение адаптировано к различным потребностям: базовый курс, индивидуальный курс, повышение квалификации, формирование индивидуального инвестиционного портфеля, курс криптовалютной торговли и т.д.

Команда CBT состоит из опытных трейдеров, финансистов, преподавателей и аналитиков, авторов собственных торговых стратегий. Обзоры ЦБТ регулярно публикуются в ведущих деловых СМИ Украины.

Выполнение

CBT Belastium – самые популярные курсы трейдинга в Украине. Курсы уже прошли более 5000 человек.

ЦБТ регулярно проводит бесплатные семинары и благотворительные акции для поддержки уязвимых слоев населения. Также организуются интересные тренинги в формате деловых игр. Ежегодно компания участвует во всеукраинских мероприятиях, таких как "Фестиваль идей".

ЦБТ является обладателем многих наград и премий, достижения компании отмечены на национальном уровне.

Во время пандемии компании удалось сохранить свои позиции на рынке благодаря пониманию мировых тенденций, целеустремленности специалистов, плодотворному сотрудничеству с партнерами и разработке образовательных продуктов, отвечающих потребностям современного украинца.

Сейчас команда ЦБТ делает все возможное, чтобы обеспечить восстановление экономики и территориальную неприкосновенность нашего государства.

Преимущества ЦБТ

Особые преимущества обеспечивает лидерство ЦБТ в консалтинге и обучении на финансовых рынках Украины на протяжении последних 5 лет.

секретные торговые стратегии от ведущих инвестиционных банков;

всего 10 дней для того, чтобы достичь первого урожая;

персональная консультационная поддержка на каждом этапе;

программы различного уровня: от новичков до профи;

бесплатные семинары от экспертов, Telegram-канал с аналитикой, youtube-страница с торговыми советами и идеями;

онлайн формат быстрый и удобный, учитесь где угодно, выбирайте свое время;

доступ к фондовым биржам, валютному рынку, многим финансовым инструментам, инвестиционным портфелям;

обучение проводят специалисты, которые на практике доказали, что умеют торговать и зарабатывать на этом.

Обучение в CBT дает возможность использовать самые современные продукты и решения для заработка: криптовалюты, торговые роботы, инструменты NFT, сервисы по копированию транзакций профессиональных трейдеров на собственный счет, торговые сигналы на основе анализа и т.д.

CBT благодарна клиентам за доверие и будет продолжать придерживаться принципов открытости, честности и доступности.

"Ukrainian Business Award" отметила еще одну веху на пути долгосрочного развития ЦБТ, добавив в список достижений и регалий.

Миссия CBT – показать, что торговля и инвестирование не сложны, нужно просто иметь желание!