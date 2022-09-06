UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
06.09.2022, 10:50

Центр биржевых технологий – Консалтинговая компания года по обучению инвестициям,трендингу

Цей матеріал також доступний українською
Центр биржевых технологий – Консалтинговая компания года по обучению инвестициям,трендингу - Фото

"Ukrainian Business Award" отметила еще одну веху на пути долгосрочного развития ЦБТ, добавив в список достижений и регалий

О компании 

Центр биржевых технологий проводит тренинги по трейдингу и инвестициям на мировых финансовых рынках с 2016 года. Офисы ЦБТ работают в 4 городах Украины. 

ЦБТ позволяет освоить профессию, приносящую независимость, возможность самосовершенствоваться и начать собственное антикризисное дело, работать максимально и там где вам удобно. 

Обучение адаптировано к различным потребностям: базовый курс, индивидуальный курс, повышение квалификации, формирование индивидуального инвестиционного портфеля, курс криптовалютной торговли и т.д. 

Команда CBT состоит из опытных трейдеров, финансистов, преподавателей и аналитиков, авторов собственных торговых стратегий. Обзоры ЦБТ регулярно публикуются в ведущих деловых СМИ Украины. 

Выполнение 

CBT Belastium – самые популярные курсы трейдинга в Украине. Курсы уже прошли более 5000 человек. 

ЦБТ регулярно проводит бесплатные семинары и благотворительные акции для поддержки уязвимых слоев населения. Также организуются интересные тренинги в формате деловых игр. Ежегодно компания участвует во всеукраинских мероприятиях, таких как "Фестиваль идей". 

ЦБТ является обладателем многих наград и премий, достижения компании отмечены на национальном уровне. 

Во время пандемии компании удалось сохранить свои позиции на рынке благодаря пониманию мировых тенденций, целеустремленности специалистов, плодотворному сотрудничеству с партнерами и разработке образовательных продуктов, отвечающих потребностям современного украинца. 

Сейчас команда ЦБТ делает все возможное, чтобы обеспечить восстановление экономики и территориальную неприкосновенность нашего государства. 

Центр биржевых технологий – Консалтинговая компания года по обучению инвестициям,трендингу

Преимущества ЦБТ 

Особые преимущества обеспечивает лидерство ЦБТ в консалтинге и обучении на финансовых рынках Украины на протяжении последних 5 лет.

  • секретные торговые стратегии от ведущих инвестиционных банков;
  • всего 10 дней для того, чтобы достичь первого урожая;
  • персональная консультационная поддержка на каждом этапе;
  • программы различного уровня: от новичков до профи;
  • бесплатные семинары от экспертов, Telegram-канал с аналитикой, youtube-страница с торговыми советами и идеями;
  • онлайн формат быстрый и удобный, учитесь где угодно, выбирайте свое время;
  • доступ к фондовым биржам, валютному рынку, многим финансовым инструментам, инвестиционным портфелям;
  • обучение проводят специалисты, которые на практике доказали, что умеют торговать и зарабатывать на этом. 

Обучение в CBT дает возможность использовать самые современные продукты и решения для заработка: криптовалюты, торговые роботы, инструменты NFT, сервисы по копированию транзакций профессиональных трейдеров на собственный счет, торговые сигналы на основе анализа и т.д. 

CBT благодарна клиентам за доверие и будет продолжать придерживаться принципов открытости, честности и доступности. 

"Ukrainian Business Award" отметила еще одну веху на пути долгосрочного развития ЦБТ, добавив в список достижений и регалий. 

Миссия CBT – показать, что торговля и инвестирование не сложны, нужно просто иметь желание!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Центр Биржевых Технологий
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 