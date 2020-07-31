Цифровизация бизнеса – приоритетное направление Simcord

Цифровизация закономерно меняет предпринимательский рынок Украины, открывая новые возможности для бизнеса и меняя в положительную сторону вектор развития мировой экономики. Благодаря применению новых технологий, малый и средний бизнес выйдет из экономического застоя, а монополизация национального рынка постепенно снизится.

Симкорд, основываясь на технических разработках и научных исследованиях предлагает решения для оптимизации способов ведения бизнеса.

Программное обеспечение, разработанное Simcord, открывает возможности для создания новых моделей экономико-правовых отношений. Компания в своей деятельности разрабатывает и совершенствует техническую основу для цифровизации, опираясь на которую можно будет оптимизировать модели и способы ведения бизнеса, а также сотрудничает со специалистами и экспертами экономической и финансовой сферы для развития правовой основы.

Так, компания Simcord организовала сотрудничество с Харьковским национальным экономическим университетом имени Семена Кузнеца и начала разработку теоретических и практических основ оптимизации модели и способов ведения бизнеса.

В ходе научной деятельности была обоснована необходимость формирования модели конкурентоспособной и благоприятной для инвестиций экономики, что будет способствовать достижению высокого уровня жизни населения.

Также было доказано, что дисбаланс, возникающий на финансовом рынке Украины после внедрения инновационных технологий, появляется из-за отсутствия системности и целостности оборота финансовых ресурсов на конкурентных рынках.

Появление новых цифровых технологий требует изменения структур предпринимательского менеджмента. Современная конкурентная среда предпринимательства нуждается во внедрении достижений цифрового века, т.к. традиционные структуры теряют эффективность. Разработки Симкорд помогают сделать следующий шаг к формированию надежного фундамента, на котором построится экономическая модель следующего поколения.