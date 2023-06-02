Цитрус проводит онлайн-турнир по PUBG Mobilе с призовым фондом 20 000 грн

Всем геймерам приготовиться! В июне Цитрус проводит бесплатный онлайн-турнир по PUBG Mobilе с призовым фондом 20 000 грн. Как попасть на соревнования и что для этого нужно читайте дальше. Спойлер: все очень просто… особенно для тех, у кого есть опыт игры в PUBG Mobilе.

Турнир будет проходить с 09.06 по 18.06.23 на канале "Центр Гейма" в Discord. Для участия необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте с 00:00 1 июня до 16:00 9 июня 2023:

Заполните форму регистрации на сайте – всего 5 пунктов и вы в игре. Присоединитесь к Discord-каналу "Центр Гейма" – турнир будет проходить именно там. Установите приложение Цитрус для получения бонусов.

Призовой фонд в 20 000 грн распределят между тремя командами-победителями следующим образом: 1 место – 10 000 грн, 2 место – 6 000 грн и 3 место – 4 000 грн Все средства будут зачислены на бонусный счет в приложении, их можно будет потратить на покупку техники или гаджетов в Цитрусе.

Так что у вас еще есть время собрать команду и немного потренироваться. Удачи всем, кто решит соревноваться!