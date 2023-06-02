UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
02.06.2023, 09:30

Цитрус проводит онлайн-турнир по PUBG Mobilе с призовым фондом 20 000 грн

Цей матеріал також доступний українською
Цитрус проводит онлайн-турнир по PUBG Mobilе с призовым фондом 20 000 грн - Фото

Всем геймерам приготовиться! В июне Цитрус проводит бесплатный онлайн-турнир по PUBG Mobilе с призовым фондом 20 000 грн. Как попасть на соревнования и что для этого нужно читайте дальше. Спойлер: все очень просто… особенно для тех, у кого есть опыт игры в PUBG Mobilе. 

Турнир будет проходить с 09.06 по 18.06.23 на канале "Центр Гейма" в Discord. Для участия необходимо зарегистрироваться. Это можно сделать на сайте с 00:00 1 июня до 16:00 9 июня 2023:

  1. Заполните форму регистрации на сайте – всего 5 пунктов и вы в игре.
  2. Присоединитесь к Discord-каналу "Центр Гейма" – турнир будет проходить именно там.
  3. Установите приложение Цитрус для получения бонусов. 

Призовой фонд в 20 000 грн распределят между тремя командами-победителями следующим образом: 1 место – 10 000 грн, 2 место – 6 000 грн и 3 место – 4 000 грн Все средства будут зачислены на бонусный счет в приложении, их можно будет потратить на покупку техники или гаджетов в Цитрусе. 

Так что у вас еще есть время собрать команду и немного потренироваться. Удачи всем, кто решит соревноваться!

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: Цитрус
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 