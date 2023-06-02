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02.06.2023, 09:30

Цитрус проводить онлайн-турнір з PUBG Mobilе з призовим фондом 20 000 грн

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Цитрус проводить онлайн-турнір з PUBG Mobilе з призовим фондом 20 000 грн - Фото

Всім геймерам приготуватися! У червні Цитрус проводить безкоштовний онлайн-турнір з PUBG Mobilе з призовим фондом 20 000 грн. Як потрапити на змагання та що для цього потрібно читайте далі. Спойлер: все дуже просто…особливо для тих, у кого є досвід гри в PUBG Mobilе.  

Турнір буде проходити з 09.06 по 18.06.23 на каналі "Центр Гейма" у Discord. Для участі необхідно зареєструватись. Це можна зробити на сайті з 00:00 1 червня до 16:00 9 червня 2023 року:

  1. Заповніть форму реєстрації на сайті – всього 5 пунктів і ви у грі.
  2. Доєднайтесь до Discord-каналу "Центр Гейма" – турнір проходитиме саме там.
  3. Встановіть застосунок Цитруса для отримання бонусів.  

Призовий фонд у 20 000 грн розподілять між трьома командами-переможцями наступним чином: 1 місце – 10 000 грн, 2 місце – 6 000 грн та 3 місце – 4 000 грн. Всі кошти будуть нараховані на бонусний рахунок у застосунку та їх можна буде витратити на покупку техніки чи ґаджетів у Цитрусі.  

Тож у вас ще є час зібрати команду та трохи потренуватися. Удачі всім, хто вирішить змагатися! 

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Теги: Цитрус
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