Цвета iPhone: классика и эксперименты Apple

После презентации нового iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max публика обсуждала все: расположение камер, новый процессор, свежие решения в iOS 13 и автономность. Все, кроме дизайна – по традиции, он затронут минимально. Производитель скорее вписывает новые тенденции в свои продукты, не отступая от общей концепции.

Все смартфоны Apple узнаваемы и горячо любимы: знакомые формы, привычные и понятные элементы управления, которые с каждой генерацией остаются на своих местах. Самые интересные эксперименты Apple – тенденция выреза в дисплее, вышедшего в iPhone X, и расцветки тыльной крышки. Давайте посмотрим, из чего можно выбирать в новой линейке и какие варианты доступны в предыдущих моделях. Вопрос актуален для тех, кто ищет яркий и впечатляющий гаджет, но ни за что не откажется от приверженности Apple.

Типичные оттенки Apple

От поколения к поколению нерушимыми остаются традиции оформления тыльной стороны iPhone в оттенках Silver, Space Gray и Gold. В зависимости от того, какое покрытие используется, а также матовое или глянцевое стекло сверху – цвета приобретают особенные оттенки в каждой модели. Такие оттенки можно встретить в моделях:

iPhone X – только в двух цветах, Silver и Space Gray;

iPhone XS и XS Max;

iPhone 6/6 Plus;

iPhone 8/8 Plus – в последнем дополнительно представлен красный цвет;

iPhone 6S/6S Plus – доступна еще расцветка Розовое золото.

Иногда Apple отступает от этого набора расцветок и предлагает новые решения, которые несомненно вызывают ажиотаж среди аудитории.

iPhone 11

Apple iPhone 11 представлен в расширенном ряде цветовых вариантов. В дополнение к белому, черному, модель выпустили в желтом, красном (Product Red), светло-фиолетовом и мятном. Речь идет не о кричащих расцветках, а более мягких, матовых, даже нюдовых – смотрятся благородно и очень сдержанно. И, конечно, неожиданно для Айфона.

Стоит признаться самим себе, как бы практичны ни были любимые оттенки серебристого, темно-серого и золотого корпуса, подержав в магазине разноцветного красавца, больше не хочется его выпускать из рук. Любая яркая модель манит как красочная конфета. Хотя привычные расцветки серого, золотистого и ониксового оттенков – это всегда стильно, беспроигрышно и неброско. Самый правильный цвет – тот, который вам по душе. Выбирайте подходящий вариант на Comfy.ua.