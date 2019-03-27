UADIGITALS-2019 объединила ведущих маркетологов страны

Участники заключили порядка ста договоренностей о сотрудничестве в период конференции. Зародились четыре новых проекта в коллаборации компаний-партнеров, из которых два - на стыке благотворительности и социально-ответственного бизнеса.

“Считаю что это самое знаковое профильное мероприятие в Украине. А в этом году это и качественно другой уровень организации, и знаний, которыми делились спикеры”, - заявила Ирина Муштина, Founder & CEO CF.Digital, основатель комитета DDC, член наблюдательного совета ВРК.

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10% от общего количества билетов были выделены на благотворительность. Организаторы пригласили людей, далеких от диджитала: представителей благотворительных фондов, участников АТО, которые только открывают свой бизнес, и начинающих предпринимателей. В своих отзывах после конференции они все подчеркнули, что узнали много нового, и это безусловно поможет в продвижении и развитии их дела.

Также, как социально ответственный бренд, UADIGITALS запускает программу поддержки для благотворительных фондов и ветеранов АТО, которые начинают бизнес. Это будут бесплатные консультации профильных специалистов для вышеупомянутых категорий.

Организатор конференции, Лены Педай: “UАDigitals - это про то, как диджитализация может помочь вашему бизнесу развиваться и приносить больше дохода. Поэтому, если хотите денег - изучайте и внедряйте диджитал”.

Также организаторы заявили о своем намерении запустить серию ворк-шопов по наиболее актуальным тематикам конференции. Детальнее об этом можно узнать на сайте http://uadigitals.com/ уже в первых числах апреля.