УЭБ выступает за продажу арестованного имущества через Прозорро

аукцион

Один из лидеров системы Прозорро.Продажи ТБ "Украинская энергетическая биржа" просит Офис Президента Украины обратить внимание и провести реформу процесса реализации арестованного имущества.

Состоянием на сегодня арестованное имущество реализуется через искусственно созданного Министерством юстиции Украины монополиста ГП СЕТАМ, к прозрачности и публичности в деятельности которого возникает много вопросов как у представителей бизнеса так и у общественности.

По мнению представителей биржи оптимальным способом реформирования является перевод торгов на систему Прозорро.Продажи, которая является конкурентной, публичной, к которой уже подключено более 40 электронных площадок и к которой есть доверие у международного сообщества. Система успешно себя зарекомендовала при реализации именно проблемных активов, которых немало реализуется ФГВФЛ, ФГИУ и другими продавцами.

"Если будут соответствующие политические решения, то перевести торги арестованным имуществом в систему Прозорро.Продажи можно в кратчайшие сроки, так как ГП СЕТАМ уже технически подключено к этой системе. Достаточно просто обеспечить размещение соответствующих лотов в ЦБД Прозорро.Продажи и предоставить всем 40 площадкам системы возможность привлекать потенциальных покупателей к участию в аукционах, что однозначно повысит эффективность торгов. " - отметил Александр Коваленко, Генеральный директор ТБ "Украинская энергетическая биржа".

ТБ "Украинская энергетическая биржа" готова присоединиться к процессу реформирования рынка реализации арестованного имущества и имущества предприятий банкротов, а также готова оказать консультационную и методологическую помощь новому составу КМУ.