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21.01.2022, 13:43

Угловые диваны – находка для интерьера!

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Угловые диваны – находка для интерьера! - Фото

Рациональное использование пространства – главная задача в дизайне интерьера. При правильном расположении мебели можно даже маленькую квартиру сделать практичной и уютной.

Особое внимание стоит уделить выбору дивана, ведь это тот тип мебели, который используется ежедневно и занимает много места. Приобретя мебель нужной формы и используя дизайнерские приёмы для увеличения пространства, не придётся делать перепланировку. Угловой диван позволит освободить дополнительное пространство и разумно использовать углы помещения. Такой диван создаст уютную зону для отдыха.

Что такое угловой диван

Угловые диваны имеют форму буквы "Г". В маленьких помещениях их размещают только в углу, но это не значит, что их расположении может быть только таким. В больших комнатах их можно установить, где угодно. Благодаря особой форме такой диван подходит как для гостиной, так и для спальни или детской.

Угловые диваны по-настоящему многофункциональны. Большинство моделей имеет механизм трансформации и раскладывается в удобное спальное место, однако подбирая модель, стоит помнить, что для раскладывания может понадобиться дополнительное пространство. Угловые диваны без трансформации используют на кухне или в гостиной – они компактны и позволяют разместить до 6 человек одновременно.

Большие габариты углового дивана оправданы его функциональностью. Конструкция дивана может оснащаться полками для книг или напитков, небольшим столиком и ящиками для белья. Он может выполнять роль комода, столика, кресел и большой кровати, поэтому позволяет не перегружать комнату лишней мебелью

Как правильно выбрать угол дивана

В магазине Meblium можно купить диваны любого типа, однако перед покупкой нужно определить, где именно он будет стоять и какие задачи выполнять. При выборе стоит определить не только подходящий дизайн, но и способ раскладывания, а также дополнительный функционал, что также добавит удобство использования. Не менее важно правильно подобрать наполнитель и обивку – это напрямую влияет на длительность эксплуатации.

Угол бывает округлый или квадратный, правый или левый. Чтобы определить, какой именно угол нужен, встаньте лицом к спинке дивана и смотрите, с какой стороны находится дополнительная секция. Если она справа – это диван с правым углом и наоборот. Также существуют универсальные угловые диваны, где секция свободно перемещается в разные стороны.

Благодаря своей функциональности угловые диваны никогда не утратят популярность! Разнообразие таких моделей позволяет выбрать мягкий уголок как в маленькую спальню, так и в огромный зал.

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Теги: угловые диваны
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